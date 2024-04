Club del actor Ryan Reynolds asciende a tercera división inglesa

Una victoria 6-0 ante el Forest Green permitió a los Red Dragons del Wrexham validar su ascenso a la League One, el tercer escalón, un año después de haber dejado las divisiones semiprofesionales.

Compra de Ryan Reynolds y Rob McElhenney

El Wrexham continúa así su particular aventura después de ser comprado por dos actores de Hollywood. Su historia es seguida en el documental Welcome to Wrexham, que Reynolds y McElhenney producen.

La notoriedad creciente del Wrexham en Estados Unidos ha permitido al equipo realizar una gira de pretemporada por Norteamérica, incluyendo partidos contra el Chelsea y el Manchester United.

El canadiense Ryan Reynolds, de 47 años, conocido entre otros papeles por su interpretación como superhéroe en Deadpool, ha manifestado su objetivo de conseguir que el Wrexham llegue a la Premier League.

FUENTE: AFP