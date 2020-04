CNCO y Natti Natasha, virales gracias a "Honey Boo"

Eso fue posible gracias al divertido baile que los integrantes del grupo crearon para que sus fans recreasen en la red social, aún sin conocer Honey Boo.

Sobre Natti Natasha

En 2011, Natti Natasha colaboró con Don Omar en la canción Dutty Love, que fue lanzada en marzo del siguiente año, que le hizo el honor de ganar tres premios Billboard Latinos.

Su voz fue incluida en otras canciones y remezclas tales como: Tu recuerdo, Juntos podemos volar con Henry Santos, Grind, Te dijeron Remix con Plan B, entre otros.

En 2012, Apple Music (iTunes), le dio la bienvenida al EP de Natti Natasha All About Me, siendo este su primer material (en inglés) de compilación musical.

Realizó una colaboración de temática romántica junto a Farruko en Crazy In Love, para más tarde concluir su contrato con Don Omar y entonar a dúo su última canción de la mano de su mentor, Perdido en tus ojos, que sobrepasó los 100 millones de reproducciones en Vevo,19 y ganó disco de platino en España a través de PROMUSICAE.

La artista, que incurrió en el reguetón y pop latino durante su desarrollo artístico, ha sido premiada en los premios Reggaeton Italia Awards, Billboard, Premios Tu Mundo, entre otras importantes celebraciones que reconoce el talento latino.

Natti Natasha y sus interpretaciones han generado elevadas cifras de ventas en iTunes, lo cual la adentra entre las cantantes que han logrado o están cerca del codiciado millón de copias con mezclas populares.

Las canciones que interpreta han sobrepasado 200 millones de reproducciones en cuentas alojadas en plataformas de servicio streaming como YouTube.

Sobre CNCO

CNCO es un grupo musical de pop latino y reguetón formado en Miami, Florida el 13 de diciembre del 2015 por los ganadores de la primera temporada de La Banda, un programa de televisión emitido ese año por la cadena estadounidense de habla hispana Univision.

Está integrada por el estadounidense de origen ecuatoriano Christopher Vélez, el dominicano Richard Camacho, el puertorriqueño Zabdiel de Jesús, el estadounidense de ascendencia mexicana Joel Pimentel y el cubano Erick Colón. Luego de conformarla, firmaron un contrato de cinco años con Sony Music Latin.

Los primeros sencillos Tan fácil y Quisiera de CNCO, albergaron éxito en Latinoamérica. Lanzaron su álbum debut, Primera cita, el 26 de agosto de 2016, que incluía Reggaetón lento (Bailemos), que alcanzó en un corto espacio de tiempo después de su lanzamiento en octubre, el primer lugar en las listas musicales de varios países y en Spotify, iTunes y SoundCloud en toda la región. Posteriormente, se realizó una versión de dicho tema con el grupo británico Little Mix, apoyando la internacionalización de la banda.