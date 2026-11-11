miércoles 11  de  noviembre 2026
MÚSICA

Coachella 2027 desvela cartel encabezado por Dua Lipa, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee

La gran fiesta de la música se realizará en abril de 2027 durante dos fines de semana consecutivos, del 9 al 11 y del 16 al 18 en la localidad de Indio

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy

LAS VEGAS.- La estrella del pop Dua Lipa, Tame Impala, SZA y el reguetonero Daddy Yankee encabezarán la próxima edición de Coachella, el festival de música que se celebra anualmente en California, informaron los organizadores este martes.

La gran fiesta de la música se realizará en abril de 2027 durante dos fines de semana consecutivos, del 9 al 11 y del 16 al 18 en la localidad de Indio, en la costa oeste de Estados Unidos.

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Dua Lipa será la atracción principal del viernes los dos fines semana, que también contará con la participación de la reina del pop, Madonna, además de Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani y Leon Thomas.

Por su parte, Tame Impala, el proyecto musical en solitario del multiinstrumentista australiano Kevin Parker, encabezará la noche del sábado, y SZA hará lo propio el domingo.

El puertorriqueño Daddy Yankee, quien aterriza en Las Vegas para recibir un homenaje de la Academia Latina de la Grabación este miércoles, tendrá una participación especial en la programación de Coachella, que tradicionalmente marca la pauta de la temporada de festivales.

La próxima edición de la fiesta en el desierto californiano también incluirá presentaciones de Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Role Model, Kygo, The Neighbourhood y Becky G, entre otros.

FUENTE: Con información de AFP

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