Dax Shepard desmiente los rumores de que es "abusivo" con Kristen Bell

Dax Shepard y Kristen Bell asisten a la celebración de la temporada de premios 2026 de Vanity Fair y Amazon MGM Studios en el Bar Marmont el 10 de enero de 2026 en Los Ángeles, California

Dax Shepard desmintió en el episodio del 9 de noviembre de su podcast Armchair Expert los rumores "profundamente insultantes" que lo acusaban de "abusivo" con su esposa, Kristen Bell , después de que su peculiar método de coqueteo se volviera viral

El actor de Parenthood criticó duramente la "extraña narrativa" que lo retrata como "controlador, abusivo y que ahora coquetea con la gente en público". Shepard, de 51 años, explicó que los rumores le resultan especialmente hirientes porque creció rodeado de hombres abusivos y "literalmente dedicó toda su vida a ser todo lo contrario".

"Nunca les grito a mis hijos, no les digo palabrotas", continuó, refiriéndose a sus dos hijas, Lincoln, de 13 años, y Delta, de 11, que comparte con Bell. "Yo no le grito a mi esposa. Haber dado todo de mí para ser lo opuesto a lo que ahora un grupo de personas dice que soy, es difícil".

Durante su aparición el 26 de octubre en Armchair Expert, Bell, protagonista de Nobody Wants This dijo a los oyentes que su esposo coquetea con ella a través de una inusual dinámica: haciéndole cumplidores o elogios a otras personas frente a ella.

De este modo, la actriz sabe que Shepard le está coqueteando cuando, por ejemplo, le dice a un mesero: "Wow, tienes unas pestañas increíbles, unos ojos preciosos. Buen trabajo". Para ella, esto no significa infidelidad ni cruzar un límite, sino que lo interpreta como un acto de bondad hacia alguien más que, a su vez, la hace sentir atraída hacia él al mostrar su "alma bondadosa".

"Creo que lo expresó de una manera que se malinterpretó intencionadamente, porque estamos diciendo que coqueteo con Kristen dando muchas propinas y que coqueteo con Kristen halagando a la gente", dijo Shepard. "Si crees que estoy halagando a camareras jóvenes y atractivas, tienes un problema".

"Normalmente puedo ignorar (los rumores), pero cuando aparece uno nuevo, empiezo a pensar: '¿Es este mi maldito papel?'. Como si cada cuatro meses saliera algo nuevo sobre mí, diciendo que soy un hombre terrible", cuestionó.

Un matrimonio controversial

El año pasado, Bell se enfrentó a una fuerte reacción negativa por su publicación sobre el aniversario de su boda, en la que bromeaba sobre la promesa de Shepard de que "nunca la mataría".

"Feliz 12º aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: 'Jamás te mataría'. Muchos hombres han matado a sus esposas en algún momento. Aunque tengo muchas ganas de matarte, jamás lo haría", escribió en la publicación de octubre de 2025.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en calificar la publicación de "extraña" e "inquietante", sobre todo porque se compartió durante el Mes de Concienciación sobre la Violencia Doméstica.

Shepard abordó la controversia en abril, revelando que no tenía "ni idea" de que la publicación hubiera provocado una reacción tan fuerte. "Yo no lo sabía, y Kristen lo sabía a través de su publicista, pero no me lo dijo. Así que, en realidad, no lo sabía, y me enteré después".