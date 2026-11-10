martes 10  de  noviembre 2026
LETRAS

Planeta asume publicación de la biografía de Vargas Llosa rechazada por su sello habitual

De momento no hay cerrada una fecha de publicación para la biografía de Mario Vargas Llosa, pero se estima que será hacia finales de 2027

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, una de las personalidades premiadas por CIAPE, posa el 17 de octubre de 2014 en Aix-en-Provence, sur de Francia, tras una rueda de prensa durante el festival literario La Fête du Livre. &nbsp;

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, una de las personalidades premiadas por CIAPE, posa el 17 de octubre de 2014 en Aix-en-Provence, sur de Francia, tras una rueda de prensa durante el festival literario La Fête du Livre.

 

AFP/Anne-Christine Poujoulat
Por Sofía Calvo

MADRID.- Ediciones Deusto, perteneciente al Grupo Planeta, publicará en español la biografía del Mario Vargas Llosa escrita por el británico Gerald Martin, después de que el sello Debate, de Penguin Random House, renunciara a los derechos por disconformidad con su contenido.

De momento no hay cerrada una fecha de publicación, pero se estima que sea hacia finales de 2027, según Roger Domingo, director editorial de Deusto. "Estamos acabando la traducción, queremos que llegue simultáneamente a España, México y el resto de territorios hispanos", señaló.

Lee además
La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 

Tribunal ordena que hijo de reina de Noruega recurso de levantar prisión preventiva
Dax Shepard y Kristen Bell asisten a la celebración de la temporada de premios 2026 de Vanity Fair y Amazon MGM Studios en el Bar Marmont el 10 de enero de 2026 en Los Ángeles, California
POLÉMICA

Dax Shepard desmiente los rumores de que es "abusivo" con Kristen Bell

Debate, que forma parte del grupo editorial que publica la obra del Nobel hispanoperuano, tenía contratada desde 2013 la biografía de Martin, experto en literatura del bum latinoamericano, pero no tuvieron acceso al manuscrito "hasta prácticamente el momento de su publicación en el Reino Unido", en julio pasado, según Miguel Aguilar, director editorial del sello.

"Una vez conocido el texto en su integridad, consideramos que su enfoque, sus criterios interpretativos y el retrato que construye de Mario Vargas Llosa no responden a los estándares editoriales que exigimos para una obra de estas características ni son compatibles con el respaldo de nuestro sello. Por esa razón hemos decidido no incorporarlo a nuestro catálogo", señaló Aguilar.

Una mirada objetiva a la vida de Vargas Llosa

Vargas Llosa: A Life, publicada por Bloomsbury en el Reino Unido, es una obra "brillantemente documentada y fruto de una profunda investigación", según la presentación que hace la editorial británica y "ofrece un relato fascinante de la asombrosa y profundamente contradictoria vida de Mario Vargas Llosa".

El libro de Martin, quien también escribió la biografía de referencia de García Márquez, editada en España por Debate en 2009, aborda cómo a su muerte, Vargas Llosa estaba considerado uno de los mayores escritores vivos y un influyente intelectual, pero no obvia que su figura era también "controvertida".

En sus comienzos se declaraba socialista, pero luego fue abrazando distintas ideologías, hasta terminar convirtiéndose en "un ferviente defensor" de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, así como del individualismo neoliberal que ambos lideraron, señala Martin.

El libro también repasa su vida sentimental, el matrimonio a los diecinueve años con su tía Julia, a la que una década después sustituyó por una prima hermana adolescente, a la que luego también abandonaría "de manera escandalosa" por Isabel Preysler.

"Apuesto, elegante y dotado de una ambición, una energía y una determinación casi incomparables, Vargas Llosa tuvo una vida personal tan controvertida como sus posiciones políticas", subraya la editorial de la biografía en su web.

FUENTE: Con información de Agencia EFE

Temas
Te puede interesar

Exnovia de Russell Brand revela que llamó a la Policía tras episodio violento

Russell Brand condenado a 10 años y 6 meses por violación y agresión sexual

Kanye West bate récord con concierto de rap de mayor asistencia en la historia de EE.UU.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
MIGRACIÓN

EEUU abre la puerta a una reforma migratoria, pero descarta una amnistía para indocumentados

El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, asiste a la ceremonia de juramentación de ministros en el palacio de gobierno, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026.
CRISIS POLÍTICA

Nuevo presidente de Paraguay pide la renuncia a todos sus ministros tras la crisis de Ueno Bank

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas.
REVÉS

Juez ordena a alcalde de Nueva York informar a ICE sobre residentes de un albergue en el Bronx

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
Conflicto

Trump asegura que hay "avances" hacia el final de la guerra con Irán, pero EEUU mantiene bloqueo

Milagros Astudillo (izq.), esposa del sargento militar venezolano encarcelado Luis Milanes, y Suily Díaz (der.), esposa del sargento militar venezolano encarcelado Ronaldo Romero, sostienen documentos frente al palacio de justicia en Caracas el 9 de noviembre de 2026.
POLÍTICA

Familiares de militares presos en Venezuela exigen amnistía tras cumplir condenas

Te puede interesar

Angie Nixon
Dinero extranjero

Florida investiga a socialistas de EEUU por posibles aportes de Cuba y China

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Captura de pantalla. El IX Diálogo Presidencial 
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Grupo IDEA reafirma su compromiso y condecora a María Corina Machado con el premio por la Libertad

El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth.
VENGANZA POLíTICA

Hegseth califica moción de censura en su contra como "show político"

Byron Donalds, gobernador electo de Florida, junto al vicegobernador electo Bryan Ávila. 
NUEVO GOBIERNO

Florida pone en marcha la transición de Byron Donalds al gobierno

Vehículos policiales a servicio del régimen circulan por la calle El Paseo del Prado en La Habana, el 15 de noviembre de 2021, día en que la oposición anunció que saldría a marchar pacíficamente pidiendo libertad
CUBA

Ejercicios militares y una oleada represiva del régimen castrista tras las elecciones de medio tiempo en EEUU