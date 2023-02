Coca-Cola y Rosalía lanzan nuevo sabor de edición limitada

“Fui a Atlanta y estuve experimentando, probando mil sabores y eligiendo aromas”, explicó Rosalía a Billboard en Español. “El proceso fue muy divertido hasta llegar al sabor que podeis encontrar”.

El vínculo entre las partes no solo se limita a una nueva bebida. Cabe destacar que el pasado 27 de enero se lanzó una canción exclusiva titulada Lie Like You Love Me (LLYLM).

En cuanto a la bebida, esta será caracterizada por latas y botellas en colores vibrantes y una serie de líneas dibujadas a mano por la propia artista. Cada pieza contará también con un código QR que las personas podrán escanear y así tener acceso al Coca-Cola Creations Hub digital, en el cual se encuentra exclusivo tras bastidores de la creación de la canción.

“Me dejé llevar por aquellos sabores que despertaban algo en mí”, añadió la española. “Los que me hacían cerrar los ojos cuando los probaba y que me parecían más deliciosos. Me recuerda muchísimo al coco, mi fruta favorita y que siempre he comido desde pequeña”.

Por su parte, Oana Vlad, directora senior de estrategia global de Coca-Cola, habló sobre la unión entre la compañía y la artista: “Asociarnos con alguien tan inspirador y vanguardista como Rosalía para darle vida a nuestro último lanzamiento de Coca-Cola Creations ha sido maravilloso y ha abierto nuevos caminos para Coca-Cola Creations. ¡Esperamos que nuestros fans amen esta bebida!”.

La Coca-Cola Move será presentada en Estados Unidos y Canadá este 20 de febrero.

