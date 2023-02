Coconut Grove Arts Festival celebra 59 años de historia

"El trabajo de Ben [Benjamin Frey] me cautivó. Quería una imagen icónica de Coconut Grove y sabía que él crearía la obra perfecta. Y lo hizo", dijo Camille Marchese, directora ejecutiva del CGAF a DIARIO LAS AMÉRICAS, sobre el artista que capturó la esencia histórica del festival al pintar un hidroavión rosado de la emblemática y extinta Pan American, volando por encima de la alcaldía de Miami, con una palmera en primer plano, además de tener el cielo y el mar como fondo.

“Me siento honrado de haber sido seleccionado, y acepté esta invitación porque me encantan los proyectos personalizados. Las obras de arte siempre tienen que ver con la comunicación, pero un proyecto personalizado es un diálogo en el que utilizo mis habilidades y técnicas para expresar algo importante para una comunidad o un individuo”, dijo Benjamin Frey a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Soy del otro extremo de la interestatal 95, crecí en Maine, pero llevo 20 años viniendo a Miami a exponer mi obra. Así que asumí mis propias experiencias con la ciudad, el área, y busqué materiales e imágenes que expresaran lo que me gusta de la zona. En este cuadro utilicé mapas antiguos y recortes de periódicos sobre Coconut Grove, junto con programas vintage de festivales de arte, y creé una capa de papeles collage como base sobre la que pinté con acuarela, acrílico, tinta, y dibujé con lápiz pastel y grafito”, reveló el artista sobre la técnica que da vida a la terminal de hidroaviones de Pan American.

Sobre el artista

Benjamin Frey combina la pintura, el collage y el dibujo para crear una sensación de movimiento y profundidad, ya que -asegura- le gusta captar la atención del espectador de un modo que evoque vitalidad, tanto de la actualidad como del pasado. Además, reconoce que disfruta centrarse en temas humanistas y poéticos, y en su obra utiliza líneas y gestos audaces, fondos que pueden ser páginas de libros, y diferentes texturas y contenidos que reflejen el tema de la obra. Finalmente, sobre esta superficie suele dibujar con lápices de acuarela, grafito, tinta y pasteles.

“Tener una carrera de 20 años en una disciplina en la que la gente cree que ‘nadie puede ganarse la vida’ me parece todo un éxito. Pero más allá de eso, los premios que recibo cada año en exposiciones con jurado, junto con mis proyectos de arte público y encargos personalizados como el cartel del festival, significan que otras personas están de acuerdo en que dedicarme al arte -la única cosa que realmente he querido hacer- fue la elección correcta”, reflexionó el artista, quien también no dudó en aconsejar a los nuevos creadores por medio de esta entrevista.

“Todo el mundo debería experimentar la alegría de expresarse a través del arte. El mundo necesita artistas, y yo animo a todos a perseguir sus sueños. Esfuérzate por crear al límite de tus capacidades, pero mantente siempre fiel a ti mismo en el estudio. Encuentra a las personas que quieran ver y que entiendan lo que haces, en lugar de limitar tu expresión a lo que crees que la gente quiere ver. Presenta tus obras al público. De hecho, una exposición como el Festival de las Artes de Coconut Grove es una oportunidad increíble para un aspirante a artista. De hecho, tienen un programa diseñado específicamente para ayudar a preparar a los artistas emergentes para su primera exposición, y muchas otras exposiciones nacionales de primer nivel hacen lo mismo”, dijo.

¿Hay algo en Miami o en la zona de Coconut Grove (su arquitectura, su luz, sus colores) que le inspire de manera especial? - le preguntamos.

“Me encanta el hecho de que Miami sea una ciudad bilingüe, me encantan los diversos barrios y la forma en que reflejan la historia de la ciudad. Me gustan los edificios Art Deco de South Beach, así como las grandes casas de estilo renacimiento español de Old Cutler Road, con sus jardines tropicales. Hay una energía en la ciudad que es muy festiva, y se expresa en la comida, la música, los colores vibrantes, e incluso en los árboles que parecen estar llenos de energía”, finalizó.

Benjamin Frey el pasado año 2022 empezó a trabajar en dos nuevas series de pinturas basadas en flores y arquitectura, que próximamente espera convertir en un gran mural. Además, tiene varios encargos para coleccionistas privados, pero en tanto, estará exponiendo sus obras en el Festival de las Artes de Coconut Grove.

Para conocer más sobre el artista visite www.benjaminfrey.com.

Para adquirir entradas al festival www.cgaf.com.