Colombiano Elder Dayan Díaz: "El vallenato es mi vida"

"El vallenato es mi vida. Me siento muy orgullo de pertenecer a la dinastía Díaz, que es la dinastía de mi señor padre que me ha llevado y ayudado a estar donde estoy ahora haciendo mi propia música", dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS el artista nacido en Magdalena, quien se encuentra en Estados Unidos promocionando y llevando a cabo su primera gira del año, que lleva por nombre Reina Guajira Tour 2024.

A propósito de este tour, el intérprete explicó que tiene previsto realizar cinco conciertos, de los cuales dos ya se llevaron a cabo el pasado 15 y 16 de marzo en Denver y Tampa, respectivamente. A estas fechas se suman las del 21, 22 y 23 de marzo en Orlando, Dallas y Miami

"Agradezco a Dios por permitir estar aquí y por tener una fanaticada que me sigue", expresó Elder Dayan Díaz Rodríguez. "No se pueden perder cada show", agregó.

Para Elder Dayan Díaz Rodríguez la receptividad que ha tenido en Estados Unidos y otros países como Venezuela, Panamá y México, se debe a su estilo juvenil, comercial y actual. Ejemplo de ello fue su participación en la edición 36 de Premio Lo Nuestro.

"Mi música es un vallenato tradicional. Está dirigida a todos los amantes de este bello folclore", aseguró.

Fechas de Reina Guajira Tour 2024

Jueves 21 de marzo: Orlando, Florida.

Viernes 22 de marzo: Dallas, Texas.

Sábado 23 de marzo: Miami, Florida.

La entradas están disponibles en www.tickeri.com/es.

Sobre Elder Dayan Díaz

Nacido en Fundación (Magdalena) en 1987, Elder Dayán Díaz Rodríguez es hijo de Diomedes Díaz y Rosmery Rodríguez. Vivió su infancia en la ciudad de Bucaramanga, con la conciencia de ser hijo de El Cacique de La Junta y con la presión de que por eso tenía que cantar.

Creció deslumbrado por la fama de su padre y con la admiración de ser hijo de uno de los más grandes interpretes de música vallenata.

“Cuando no existía la palabra bullying, y me decían que mi papá era un drogadicto y un borracho, mi mamá me decía: 'si te hablan de tu papá, no respondas', pero yo reaccionaba. Me sancionaron mucho, pero cantaba en las izadas de bandera”, recordó el intérprete de Modo avión.

Como integrante de la dinastía Díaz, Elder incursionó formalmente al mundo de la música a los 14 años de edad cuando entró como cantante de vallenato en la orquesta Colombia Mix. Luego, grabó una producción titulada Ya llego, al lado del acordeonero Miguel Avendaño, con el que comenzó a darse a conocer en su pueblo Fundación y en regiones cercanas, hasta ser lo que hoy día es.