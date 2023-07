Comediante venezolano estrena en YouTube "Shots"

"Sentía que tenía esa deuda pendiente de compartir material de stand up en formato de larga duración, pero quería hacer algo distinto a lo convencional, a solo una rutina de una hora. Por eso Shots es una mezcla de las cosas que más me gustan hacer en tarima: no solo stand up convencional sino crowdworking (trabajo colectivo), juegos, dinámicas de improvisación con el público y hasta un traguito juntos”, dijo en un comunicado Manuel Ángel Redondo.

Con este material y formato de show, el joven venezolano ha podido girar por los diversos escenarios de Venezuela, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, el nuevo proyecto obligó a Redondo a cambiar sus rutinas en las tarimas para adaptarlo al proceso de creación y grabación de cada stand up.

Como comediante, Manuel Ángel Redondo ha ideado y desarrollado contenido a través de diferentes plataformas. El web show de sátira política Pero tenemos patria, el corto documental Viviendo al mínimo y su trabajo como locutor y voz de la emisora venezolano La Mega durante más de 10 años, forman parte de sus trabajos en la industria del entretenimiento.

Redondo también tuvo su programa de entrevistas con personalidades llamado Entregrados.

Actualmente, reside en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde prepara y escribe su próximo proyecto audiovisual, mientras se presenta haciendo stand up comedy con su propio show todos los miércoles en el Club Lucille de Palermo.

