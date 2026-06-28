domingo 28  de  junio 2026
EVENTO

Comic Con de Bogotá recibe a miles de fanáticos con creativos atuendos

La Cómic Con cuenta con cinco zonas para la venta de cómics, torneos de play station, escenarios para presentaciones y concursos de 'cosplay'

La Cómic Con, organizada por Planet Cómics y Corferias, es el evento más importante de Colombia para los fanáticos del anime, manga, cómics, cine y televisión.

La Cómic Con, organizada por Planet Cómics y Corferias, es el evento más importante de Colombia para los fanáticos del anime, manga, cómics, cine y televisión.

EFE

BOGOTÁ.- La 17 edición de la Comic Con Colombia se realiza en el recinto ferial de Corferias en Bogotá con la participación de miles de fanáticos de la cultura 'geek' que lucieron sus mejores atuendos de superhéroes, personajes de anime y dibujos.

La Cómic Con, organizada por Planet Cómics y Corferias, es el evento más importante del país para los fanáticos del anime, manga, cómics, cine y televisión, un segmento que aglutina a alrededor de 10 millones seguidores en el país.

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El recinto ferial se transformó es un escenario 'cosplay', con música y arte gráfico colorido, en el que se podrá encontrar durante cuatro días diferentes charlas, firmas de autógrafos, conferencias, talleres y exposiciones.

La Cómic Con cuenta con cinco zonas para la venta de cómics, torneos de play station, escenarios para presentaciones y concursos de 'cosplay'.

La 'cosplayer' Joo Ellie, personificada como Angel Dust, de la serie musical animada 'Hazbin Hotel', contó a EFE que su preparación demora más de 10 horas entre el maquillaje, alistar el vestuario y peinar su voluminosa peluca blanca y rosa.

La joven mexicana, que hace 'cosplay' desde los 11 años, ha desarrollado su afición durante más de una década hasta convertirse en profesional, por lo que ahora participa en talleres, vende tarjetas personalizadas con su imagen y recorre varias convenciones de cómics en Latinoamérica.

"Me encanta cuando las personas me dicen 'Te ves muy bonita'. Me motiva a seguir inspirando a los demás, a seguir creando y así seguir haciendo cosas increíbles", aseguró.

Otro de los 'cosplayers' que destacó el primer día de la convención fue 'El otaku de la cantina', quien eligió personificar a Jack el destripador, una preparación que comenzó hace dos meses con la confección de su vestuario.

"Me gusta poder encarnar a los personajes que veo, disfruto mucho ver anime. Es como un Halloween del anime muchas veces al año", dijo a EFE.

El director de la Cómic Con Colombia, Alejandro Caballero, detalló que uno de los atractivos de esta edición es la presentación de la banda japonesa Flow, reconocida por interpretar las canciones de series animadas como 'Naruto', 'Dragon Ball Z' y 'Code Geass'.

"La convención crece a medida que crecen las diferentes alternativas o los nuevos contenidos de entretenimiento, el 'streaming', los videojuegos, creadores de contenido. Cada vez la evolución del segmento genera nuevos contenidos", afirmó Caballero al tiempo de puntualizar que esperan la vista de 50.000 personas.

Entre los invitados también están los actores Michael Cudlitz de la serie 'The Walking Dead', y Tyler Hoechlin, conocido por interpretar a Superman en 'Supergirl' y 'Superman & Lois'.

"El contenido que traemos es muy variado y diverso para que la gente encuentre su principal afición acá en el evento", indicó Caballero.

FUENTE: EFE

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