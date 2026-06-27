sábado 27  de  junio 2026
EMERGENCIA

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió este sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.&nbsp;

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 

FEDERICO PARRA / EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió este sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Mientras el país valora todavía los daños del doble sismo del pasado miércoles que ha dejado al menos 1.430 muertos y graves daños materiales

El epicentro del temblor de hoy se situó en el mar a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas, donde se pudo sentir, aunque no se han reportado daños.

Lee además
Los integrantes de la banda de rock rock Van Der Dijs. 
DUELO

Cuatro integrantes de una banda de rock mueren en terremotos en Venezuela
Ricky Martin actúa en el medio tiempo del Super Bowl.
ACTIVISMO

Ricky Martin y Kany García, entre los artistas boricuas que se movilizan por Venezuela

El terremoto se registró a una profundidad de 10 kilómetros, según información del USGS, que mide la actividad sísmica mundial.

Venezuela vive horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

En su última actualización, las autoridades cifraron este sábado en 1.430 las personas fallecidas, en 3.238 los heridos y 3.142 familias damnificadas.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Europa responde ante terremoto en Venezuela

Daños por terremotos en Venezuela pueden alcanzar USD 6.700 millones, un 6% del PIB según la ONU

Llegan hospitales móviles de EEUU a Venezuela para reforzar atención de heridos en centros de salud en crisis

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

"Fuera, fuera", gritan residentes a Delcy Rodríguez en zona afectada por terremotos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
DISCURSO

Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

Habla Helene Villalonga, presidente de AMAVEX.
CLAMOR

Organizaciones del exilio venezolano piden a Trump un TPS humanitario tras los terremotos en Venezuela

Jugadores de la selección de Uruguay se lamentan luego de caer ante España en un partido del Mundial, el 26 de junio de 2026.
FÚTBOL

Uruguay queda eliminado del Mundial en una desastrosa noche para Muslera

Te puede interesar

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
DAMNIFICADOS

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 
EMERGENCIA

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

El doble terremoto en Venezuela apaga los sueños de jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza

Voluntarios civiles se han volcado a rescatar víctimas y sobrevivientes entre los escombros, tras sismos en Venezuela del 24 de junio 
CATÁSTROFE

Venezuela: familiares de fallecidos trasladan los cuerpos en carros particulares

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela