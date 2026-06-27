María Corina insiste en pronto regreso por responsabilidad con las víctimas del terremoto

CARACAS. María Corina Machado, desde que sucedió el doblete sísmico en Venezuela, el pasado 24 de junio, que devastó gran parte del territorio nacional, está intentando regresar a la patria lo más pronto posible.

Sin embargo, dadas las circunstancias que atraviesa la nación suramericana, entre otras cosas, con la incomunicación aérea por el aeropuerto principal, con grandes afectaciones y que solo opera para los vuelos de emergencia, su regreso es muy difícil.

Tanto en su partido Vente Venezuela como en otros sectores, se observa que es importante el regreso de la líder opositora a su país para lograr la reinstitucionalidad y hacer elecciones, pero por sobre todo entienden que primero está salvar al pueblo venezolano de esta tragedia debido a la crisis sísmica que ha dejado más de 1.400 muertos y la afectación de más de 6 millones de personas.

La prioridad es asistir a los afectados

En relación con este propósito de Machado, el coordinador de Vente Venezuela, en el país suramericano, Henry Alviarez, destacó que se están haciendo coordinaciones.

“Bueno, estamos haciendo lo necesario para articular dentro y fuera, Estamos sensibilizando para que afuera se entienda la realidad y la magnitud de la tragedia que está viviendo el pueblo de Venezuela”.

Alviarez afirmó que en este momento la articulación se está realizando abocada a la emergencia humanitaria. “Lo que nos obliga a todos a priorizar y parte de la prioridad, es precisamente poder asistir de la mejor manera a más de 60, 000 personas que están hoy de alguna manera desaparecidas y a tantas familias que hoy quedaron prácticamente en la calle, producto de lo ocurrido”.

El coordinador nacional de Vente Venezuela consideró que más importante que el regreso de Machado, así lo entiende ella, es el mecanismo de resolución del problema que tiene el país.

“O sea, aquí estamos hablando de un país que está lamentablemente sin gobierno. Estamos hablando de un país en el que, con toda esta tragedia, se evidencian la inoperancia y la improvisación de un sistema que prácticamente, pues, desasistió al ciudadano”.

Destacó que: “Entonces, en función de eso más que la presidencia de ella, que sin duda va a venir a Venezuela porque es parte de la responsabilidad que tenemos social y ciudadana. Y, además, del mandato que tenemos de que Venezuela recobre su institucionalidad democrática, pues también es que haya los mecanismos necesarios para que el pueblo venezolano de manera eficiente y efectiva recobre este precisamente la fortaleza que hoy no tenemos”.

Alviarez reitera que se busca un accionar que permita salir, “no de la tragedia, de la coyuntura que estamos viviendo por el producto del terremoto, sino de la del terremoto que representó el chavismo durante tantos años que nos puso en niveles de pobreza inmenso y que precisamente, hoy es este es el resultado de la improvisación y de la incapacidad”.

Machado que de la estocada final

Luis Rafael Monch, analista político, insistió en su tesis de que el poder originario debe recobrar supuesto y asumir el mando de Venezuela.

Ese papel lo jugó, cuando les pidió a las personas de alto rango en diferentes sectores, que le exige al régimen que desbloquee todas las vías de comunicación. Y que permita que todos los insumos y todos los equipos de rescatistas lleguen al Venezuela.

En ese espacio inserta a Machado y cree que es conveniente que la líder de Vente Venezuela regrese lo más pronto al territorio nacional

“Yo creo que sí porque esa es una mujer que tiene una visión bastante amplia de la realidad. Es una mujer muy preparada, no es, digamos, una neófita en materia de lo que es estructuración y organización”.

Afirmó: “Ella debe entrar de una sola vez y por todas al país, y que sea afectada la situación actual del régimen por ella, es decir, que ella le cause un efecto de impacto ya final, una estocada final”.

Explicó su tesis: "Porque entre el terremoto, la salida de Maduro y ella entrando al país, ella puede agarrar y poner ya los puntos sobre las guías para que eso se empiece a estructurar y reorganizar de nuevo. Y yo creo que ella tiene madera para eso".

Subrayó que no es cierto que los estadounidenses le quiten la libertad de movimiento a la líder opositora venezolana, sino que están utilizando “el propio nivel de criminalidad para desmontar esa criminalidad. Ese régimen está caminando, cada uno de ellos con una mira telescópica en la sien. Y ellos no se pueden mover sin esa mira telescópica que les está apuntando”.

Apuntó que ya es la hora de que sean destituidos, pero entiende que esta emergencia humanitaria va a retrasar el camino de las elecciones en Venezuela, “porque obviamente ese plan ya no se puede efectuar con el paso que se llevaba. Ahorita, no. Hay que enfocarse en salvar a la población. Pero el objetivo de las elecciones es muy importante también”.

FUENTE: Redacción