domingo 28  de  junio 2026
BELLEZA

¿Envejecer es opcional? Moderna clínica estética en Doral busca demostrarlo

Bioestimuladores, láser CO2, radiofrecuencia y tratamientos personalizados convierten a KC Medical Aesthetics en un referente de la medicina estética

Kaly Castellanos, propietaria de KC Medical Aesthetics.

Kaly Castellanos, propietaria de KC Medical Aesthetics.

Cortesía/ KC Medical Aesthetics
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI- Expertos coinciden en que la medicina estética atraviesa una transformación silenciosa en Miami: los rostros exageradamente intervenidos ceden espacio a tratamientos diseñados para estimular el colágeno, mejorar la calidad de la piel y preservar la identidad de cada paciente. Y desde KC Medical Aesthetics, en Doral, Kaly Castellanos, enfermera avanzada certificada de origen cubano, es una de las profesionales que impulsa esta tendencia con procedimientos que combinan innovación tecnológica y resultados naturales.

Con miles de seguidores en sus plataformas sociales y apariciones recurrentes en la televisión hispana, incluyendo segmentos para Univision, Kaly Castellanos ha construido una filosofía profesional resumida en una frase que recibe a cada paciente al entrar a su consulta: Aging is optional (Envejecer es opcional).

Lee además
Fabiola Lucena realiza un tratamiento con láser CO2 en el área de los ojos. 
BELLEZA

Conozca los beneficios del tratamiento con láser CO2
Una escena de la obra Palermo, una oportunidad.
RESEÑA

"Palermo, una oportunidad", de Abel González Melo, llega a las tablas de Miami

“Mi misión es ser una fuerza positiva en la vida de mis pacientes, tratarlos con respeto, honestidad, y ayudarlos a alcanzar sus metas estéticas a través de tratamientos seguros y efectivos”, dijo Kaly Castellanos a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Más colágeno, menos bisturí

Lejos de promover los cambios drásticos que durante años dominaron la conversación sobre belleza, Castellanos impulsa una estética basada en la armonización facial, la prevención y la regeneración natural de la piel. Es por eso que su enfoque se centra en diseñar tratamientos personalizados que respeten los rasgos de cada paciente mientras combaten los signos visibles del envejecimiento.

“Ofrezco los tratamientos inyectables más vanguardistas y efectivos para ayudar a mis pacientes a lograr el look que desean. Muchas personas pueden disminuir los signos de envejecimiento y rejuvenecer su apariencia sin necesidad de procedimientos quirúrgicos ni el tiempo de recuperación asociado, y eso ha sido una las claves de nuestro éxito”, dijo la fundadora de KC Medical Aesthetics en Doral, cuya visión también la ha llevado a participar en programas como Despierta América y El News Café de Univision, donde ha compartido recomendaciones sobre el cuidado de la piel y la importancia de adaptar los tratamientos estéticos a las distintas etapas de la vida.

Tratamientos que marcan tendencia

La oferta de KC Medical Aesthetics refleja algunas de las tecnologías más demandadas actualmente en medicina estética. Procedimientos como bioestimuladores de colágeno, radiofrecuencia, láser CO2, plasma rico en plaquetas, botox, rellenos dérmicos, el popular Lumecca IPL, uno de los sistemas más potentes del mercado diseñado para el fotorrejuvenecimiento cutáneo, y el Morpheus8, y Sculptra®, un bioestimulador diseñado para activar la producción natural de colágeno, son solo algunos de los protocolos que forman parte de un portafolio orientado a mejorar la calidad de la piel, restaurar volumen y estimular procesos naturales de regeneración.

“Nuestros tratamientos mejoran la firmeza y la estructura de la piel con efectos que pueden prolongarse hasta por dos años. Y la creciente popularidad de todo esto responde precisamente a la búsqueda de resultados sutiles y progresivos”, dijo.

Otro de los tratamientos que ha captado la atención de los pacientes es el láser CO2, tecnología utilizada para mejorar la textura de la piel, suavizar líneas de expresión, reducir cicatrices y estimular una renovación profunda del tejido cutáneo. Presentado incluso en televisión en vivo por la especialista, este procedimiento se ha convertido en una de las alternativas más avanzadas para quienes buscan una revitalización integral sin recurrir a la cirugía.

“El envejecimiento no se combate con una única solución, sino con estrategias que evolucionan junto a las necesidades de cada persona”, dijo la experta sobre la combinación de innovación tecnológica que ha contribuido al crecimiento de KC Medical Aesthetics y al posicionamiento de Castellanos como una voz autorizada dentro de la comunidad hispana del sur de Florida.

Cabe destacar que la trayectoria de Kaly Castellanos fue destacada en “Orgullosos de los Nuestros”, el segmento del programa Despierta América, de Univision, dedicado a empresarios hispanos.

Para saber más de la clínica y sus tratamientos, visite el perfil en Instagram @dr.kcastellanos

Temas
Te puede interesar

Celine presenta colección masculina en la Semana de la Moda de París

Harry Styles alarma a fans tras desplomarse en concierto por ola de calor en Londres

Comic Con de Bogotá recibe a miles de fanáticos con creativos atuendos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista del edificio del conglomerado militar cubano Gaesa, en La Habana, Cuba. 
CUBA

GAESA se desprende de empresas para esquivar sanciones de EEUU

Imputación de sus hijas ocasiona más preocupaciones para el investigado, José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Imputación de las hijas de Zapatero complica situación de expresidente y de venezolanos chavistas involucrados

El centrocampista colombiano Kevin Castano (número 5) y el delantero portugués Cristiano Ronaldo (número 7) se dan la mano tras el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium 

Colombia gana el grupo K, mientras el Congo sorprende como tercero

 María Corina Machado insiste en su regreso pronto a Venezuela (AFP)
VENEZUELA

María Corina insiste en pronto regreso por responsabilidad con las víctimas del terremoto

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 
EMERGENCIA

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Te puede interesar

Ola de calor en Francia. 
TEMPERATURAS

Europa registra más de 1.300 muertes atribuibles a la ola de calor, afirma la OMS

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela). 
VENEZUELA

Abrazar la cruz

Imputación de sus hijas ocasiona más preocupaciones para el investigado, José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Imputación de las hijas de Zapatero complica situación de expresidente y de venezolanos chavistas involucrados

 María Corina Machado insiste en su regreso pronto a Venezuela (AFP)
VENEZUELA

María Corina insiste en pronto regreso por responsabilidad con las víctimas del terremoto

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
DAMNIFICADOS

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas