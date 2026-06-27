sábado 27  de  junio 2026
DAMNIFICADOS

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas

La OIM advierte sobre el potencial impacto humanitario masivo del desastre en Venezuela, mientras edificios colapsaron en La Guaira tras los temblores.

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- Varios millones de personas podrían verse afectadas por los dos terremotos registrados en Venezuela, que causaron casi 1.000 muertos y provocaron decenas de miles de desaparecidos, estimó este sábado la ONU.

"Hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio", señaló la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU en un comunicado.

Lee además
Miembros de un equipo colombiano de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) permanecen en la plataforma tras su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, a raíz de los terremotos
TRAGEDIA

25 equipos de rescatistas de 17 países están desplegados en Venezuela tras terremotos
Rodner Figueroa, entre los principales impulsones de la campaña humanitaria organizada en el sur de Florida para ayudar a Venezuela.
DECLARACIONES

Rodner Figueroa llama a reforzar la ayuda para Venezuela mientras avanzan gestiones para enviar los donativos

El texto añade que las proyecciones se basan en el análisis disponible de la población y los daños, e incluyen hasta dos millones de personas en Caracas, la capital.

Estas proyecciones "ponen de relieve el potencial impacto humanitario masivo del desastre", advirtió la OIM en su comunicado.

Edificios enteros se derrumbaron en La Guaira, situada al norte de Caracas, tras los devastadores temblores gemelos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles.

La cifra de fallecidos se sitúa en 920 según el régimen chavista que ahora es liderado por Delcy Rodríguez, mientras que aún hay personas atrapadas bajo los escombros en la región costera y en otros lugares. Informes no oficiales estiman que la cifra de fallecidos ya podría ser 10 veces más de lo que anuncia la dictadura.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, declaró el viernes a la AFP que más de 50.000 personas se encontraban desaparecidas.

La OIM indicó haber trabajado con el laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft en un análisis inicial de mapeo por satélite, que mostró que 31,5% de los edificios en la localidad de Catia La Mar habían sufrido daños.

Estas evaluaciones, señaló, están ayudando a los equipos humanitarios a identificar las comunidades más afectadas y a priorizar dónde entregar ayuda, incluso mientras continúan las evaluaciones sobre el terreno.

"Las primeras horas y días después de un desastre son decisivos. Determinan todo lo que viene después", afirmó la directora de la OIM, Amy Pope, en el comunicado.

Sin embargo, el accionar de la dictadura ha sido lento. En situaciones de apremio como estas, en otros países, los cuerpos de seguridad son designados a misiones de rescate. No ocurre en Venezuela, donde miles de militares han salido en el pasado a las calles a reprimir al pueblo cuando salen de manera pacífica a reclamar sus derechos ante un régimen que se ha instaurado desde 1999.

"La OIM está incrementando rápidamente su respuesta: los artículos de socorro preparados ya se están desplegando, y estamos trabajando con el Gobierno y los asociados para ofrecer alojamiento de emergencia, suministros esenciales y protección", añadió.

La nota advirtió que el desplazamiento de personas seguramente aumentará en el país, que ya afrontaba una crisis humanitaria antes de los sismos.

Por ello, Pope subrayó que "una respuesta rápida es esencial mientras proporcionamos asistencia y apoyamos al pueblo de Venezuela durante los difíciles días y meses que se avecinan".

La OIM recalcó que las necesidades son "inmediatas y significativas", con familias que lo perdieron todo y que requieren desde alojamiento de emergencia, agua y servicios de saneamiento hasta atención médica y apoyo en materia de protección.

La OIM señaló haber preparado suministros de socorro de emergencia en Caracas que "ahora se están alistando para su distribución a las comunidades con mayores necesidades".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

"Fuera, fuera", gritan residentes a Delcy Rodríguez en zona afectada por terremotos en Venezuela

La tierra tembló, pero venezuela ya estaba rota

Venezuela: familiares de fallecidos trasladan los cuerpos en carros particulares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

"Fuera, fuera", gritan residentes a Delcy Rodríguez en zona afectada por terremotos en Venezuela

Equipos de rescate transportan a una persona herida en una camilla improvisada, pasando junto a un gran montón de escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Los Corales, estado de La Guaira (a unos 38 km al noroeste de Caracas), el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

Doble terremoto en Venezuela: casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
DISCURSO

Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

Habla Helene Villalonga, presidente de AMAVEX.
CLAMOR

Organizaciones del exilio venezolano piden a Trump un TPS humanitario tras los terremotos en Venezuela

Te puede interesar

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
DAMNIFICADOS

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Voluntarios civiles se han volcado a rescatar víctimas entre los escombros. 
CATÁSTROFE

Venezuela: familiares de fallecidos trasladan los cuerpos en carros particulares

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela

Imagen referencial. 
CUBA

Nuevas medidas, una cortina de humo para engatusar a Trump

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

"Fuera, fuera", gritan residentes a Delcy Rodríguez en zona afectada por terremotos en Venezuela