domingo 28  de  junio 2026
Colombia

Colombia gana el grupo K, mientras el Congo sorprende como tercero

Con su clasificación asegurada, Colombia se prepara para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos final del torneo.

El centrocampista colombiano Kevin Castano (número 5) y el delantero portugués Cristiano Ronaldo (número 7) se dan la mano tras el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium&nbsp;

El centrocampista colombiano Kevin Castano (número 5) y el delantero portugués Cristiano Ronaldo (número 7) se dan la mano tras el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Colombia empató 0-0 este sábado con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que dominó desde el inicio pero en el que le faltó precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol.

Los cafeteros pudieron quedarse con la victoria en el tiempo añadido de la segunda parte, pero el VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez, para desconsuelo de la numerosa afición colombiana presente en el Hard Rock Stadium en Miami.

Lee además
El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció el 23 de junio que el país se sumará al Escudo de las Américas.
POLÍTICA

Colombia y Perú, el nuevo rostro que reconfigura a Latinoamérica

Estas operaciones también transportarán equipos de respuesta a emergencias en coordinación con los aliados humanitarios de la aerolínea —incluyendo la Cruz Roja Colombiana y la Patrulla Aérea Civil Colombiana.
EMERGENCIA

Avianca restaura vuelos entre Colombia y Venezuela tras terremotos

Con siete puntos, Colombia termina al frente de su llave por delante de Portugal, segunda con cinco puntos.

En los dieciseisavos, los sudamericanos jugarán contra Ghana el 4 de julio en Kansas City, mientras que los lusos afrontarán a Croacia, el 3 de julio en Toronto.

Toque cafetero

Colombia comenzó mejor el encuentro, impulsada por su numerosa afición, dispuesta a celebrar cada jugada y a abuchear cada posesión de Portugal.

Con Jhon Arias y James Rodríguez como motores y un potente Jhon Córdoba en ataque, los cafeteros generaron las mejores ocasiones en el tramo inicial.

En la primera clara, el delantero del Krasnodar ruso resistió a un defensa, aceleró y probó a Diogo Costa, que desvió el disparo.

Arias, escorado por la derecha, lanzó poco después otro remate peligroso, pero Rúben Neves despejó sobre la línea.

Dominaban los de Néstor Lorenzo, con el despliegue de Santiago Arias por banda derecha, aunque sin precisión en el último tercio.

Portugal trataba de recuperar el control en el mediocampo, pero Vitinha y Ruben Neves no conseguían marcar el ritmo habitual. Cristiano Ronaldo apenas apareció.

Los lusos encontraron una vía por la banda derecha con Pedro Neto y João Cancelo al final del primer tiempo. El lateral desbordó, puso un centro raso y Bruno Fernandes remató de primeras, obligando a Camilo Vargas a intervenir con reflejos.

La ocasión despertó a Portugal. Un minuto después, un disparo de Neves desde la frontal pasó rozando el arco colombiano, y João Félix casi aprovecha un despiste defensivo en un saque de banda largo, aunque su remate de tijera salió alto.

James Rodríguez lo intentó antes del descanso, pero Diogo Costa detuvo su zurdazo.

Sin complejos

Colombia volvió de los vestuarios con la misma intensidad del inicio del partido, más física, más agresiva y con mayor presión.

Sin embargo, fue Portugal la que tuvo la primera ocasión clara del segundo tiempo en una contra. Cristiano Ronaldo quedó mano a mano con Vargas tras pase de Félix, pero su disparo se fue cruzado.

Las gradas temblaron, pero Colombia reaccionó de inmediato y retomó el asedio.

James encontró a Santiago Arias por derecha, el lateral centró raso y Richard Ríos no logró empujar el balón por centímetros.

Luis Suárez, el goleador de la Liga portuguesa esta temporada y quien ingresó por Córdoba, tuvo varias oportunidades claras, pero sin fortuna.

El estadio rugía mientras James intentaba una tijera y obligaba al arquero luso a otra gran atajada. La defensa portuguesa sufría y el gol parecía inminente.

Con Colombia volcada al ataque, Juan Fernando Quintero lanzó un centro al segundo palo que el defensor central Dávinson Sánchez cabeceó al fondo de la red.

Miami estalló en una alegría efímera: el VAR anuló el tanto por fuera de juego por escasos centímetros. Un cierre cruel para una Colombia que puede marcharse con la cabeza alta. Frente a una de las favoritas del torneo, fue la selección sudamericana la que impuso el ritmo del juego.

El Congo jugará ante Inglaterra en dieciseisavos del Mundial

República Democrática del Congo remontó (3-1) ante Uzbekistán, eliminada con tres derrotas, para alcanzar este sábado en Atlanta una histórica clasificación a los dieciseisavos del Mundial, en los que chocará contra Inglaterra.

RD Congo finaliza tercera del Grupo K con cuatro puntos, por detrás de Colombia (7) y Portugal (5), que empataron 0-0 este sábado en Miami.

Puso por delante a Uzbekistán su capitán Eldor Shomurodov (10') y empató de penal Yoane Wissa (68') justo antes de la segunda pausa de hidratación.

Diez minutos después Fiston Mayele logró el 2-1 y con el tiempo cumplido (90+1') Wissa selló su doblete.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Abelardo De la Espriella da un mes a los grupos armados para someterse a la justicia

Abelardo De La Espriella gana oficialmente la presidencia de Colombia

Aberlado De La Espriella anuncia un giro en la relación de Colombia con Israel

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista del edificio del conglomerado militar cubano Gaesa, en La Habana, Cuba. 
CUBA

GAESA se desprende de empresas para esquivar sanciones de EEUU

Jugadores de la selección de Uruguay se lamentan luego de caer ante España en un partido del Mundial, el 26 de junio de 2026.
FÚTBOL

Uruguay queda eliminado del Mundial en una desastrosa noche para Muslera

Póster promocional de la cinta animada La violinista. 
CINE

La coproducción española "La violinista" vence en el Festival de Annecy

El centrocampista colombiano Kevin Castano (número 5) y el delantero portugués Cristiano Ronaldo (número 7) se dan la mano tras el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium 

Colombia gana el grupo K, mientras el Congo sorprende como tercero

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 
EMERGENCIA

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Te puede interesar

Imputación de sus hijas ocasiona más preocupaciones para el investigado, José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Imputación de las hijas de Zapatero complica situación de expresidente y de venezolanos chavistas involucrados

Por Olgalinda Pimentel
 María Corina Machado insiste en su regreso pronto a Venezuela (AFP)
VENEZUELA

María Corina insiste en pronto regreso por responsabilidad con las víctimas del terremoto

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
DAMNIFICADOS

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 
EMERGENCIA

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

El doble terremoto en Venezuela apaga los sueños de jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza