jueves 25  de  septiembre 2025
CINE

Arnold Schwarzenegger lidera Comic-Con de San Diego en Málaga

La organización espera recibir a más de 100.000 fans tanto españoles como internacionales en los cuatro días de la convención

El actor austríaco-estadounidense y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger posa durante el evento Cena especial para la acción climática en el marco de la copa mundial de esquí alpino FIS en Kitzbuehel, Austria, el 18 de enero de 2024.

El actor austríaco-estadounidense y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger posa durante el evento Cena especial para la acción climática en el marco de la copa mundial de esquí alpino FIS en Kitzbuehel, Austria, el 18 de enero de 2024.

AFP/Johann Groder
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÁLAGA.- La ciudad española de Málaga acoge desde este jueves y hasta el domingo la primera edición fuera de Estados Unidos de la Comic-Con de San Diego, la gran convención de la cultura pop del mundo, con Arnold Schwarzenegger como atracción principal.

Al igual que en la ciudad californiana, en la urbe andaluza se esperan presentaciones de películas taquilleras, figuras destacadas del mundo del cómic y de los videojuegos, así como millas de personas vestidas de sus personajes favoritos.

Lee además
Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G es la invitada de honor del Crazy Horse
Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa
CELEBRIDADES

Jimmy Kimmel se disculpa tras la polémica por comentarios sobre Charlie Kirk

En el evento, "un momento único para los fans del entretenimiento y la cultura pop de Europa", según sus organizadores, los aficionados podrán ver a Arnold Schwarzenegger, Gwendoline Christie (Juego de tronos y La Guerra de las Galaxias) y Luke Evans (El Hobbit y La Bella y la Bestia)

La organización espera recibir a más de 100.000 fans tanto españoles como internacionales en los cuatro días de la convención, que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Esta cifra no es muy inferior a las 130.000 personas que atraen la Comic-Con en San Diego.

"La esencia es la misma. Compartimos ADN, de alguna manera somos iguales" a San Diego pero en Málaga hay "un proceso de integración" del talento local, explicó al diario Sur Javier Barberá, director ejecutivo de la Comic-Con de Málaga al compararla con la estadounidense.

Así, además de los invitados internacionales, en la convención participarán españoles como el ilustrador Óscar Giménez y el actor Pedro Alonso, quien dio vida a Berlín en La Casa de Papel y en la serie basada en ese personaje.

La idea es que la edición en la ciudad andaluza sea anual, afirmó Barberá.

En total, los visitantes podrán disfrutar de "300 horas de contenido único, no repetido, que recoge lo mejor -ya los mejores- de sus principales temáticas: cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa, 'gaming'", explicó la organización.

Los dos estrenos de cine más esperados que se presentarán en Málaga son Tron: Ares y Predator Badland, agregó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

La valentía Sor Juana Inés de la Cruz llevada a escena en una ópera

La cantante Lau Souffront se presenta en el Miami Food Festival

Abogados de Sean 'Diddy' Combs piden pena máxima de 14 meses

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE tendría "motivaciones ideológicas"; un muerto y 2 heridos

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
Seguridad

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.
PLAZO PERENTORIO

Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas

Histórica fotografía del año 1938 del joven Coronel y Jefe del Ejército Cubano Fulgencio Batista (1901-1973) cargando al niño Raúl Castro Ruz de solo apenas 7 años de edad durante una visita oficial a la Escuelita Tecnológica de Ceiba del Agua de La Habana, en compañía a su derecha del entonces Presidente de Cuba, Federico Laredo Brú (1875-1946).  video
HISTORIA

El día en que Fulgencio Batista tuvo en brazos a Raúl Castro

Te puede interesar

Jueces ordenan desalojo final de parque de casas móviles en Sweetwater
PLAZO DEFINITIVO

Jueces ordenan desalojo final de parque de casas móviles en Sweetwater

Por DANIEL CASTROPÉ
El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale después de una audiencia en su juicio por cargos de financiación ilegal de campaña de Libia para su exitosa candidatura presidencial de 2007, en el Tribunal de Paris en París, el 27 de marzo de 2025.
JUICIO

La justicia francesa condena a Sarkozy a 5 años de prisión en caso de financiación libia

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
Seguridad

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana