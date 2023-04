Comida hecha en MasterChef España causa intoxicación en comensales

El menú que los participantes prepararon se basó en el de la chef Rakel Cernicharo y estaba compuesto por mariscos y mejillones: el primer plato era una moluscada valenciana con ostras, almejas y pesto a base de algas; el segundo plato fue un suquet thai de lubina con coco, dátil y maní; y como postre un pastel de queso japonés y algas.

Los platos serían servidos a 120 trabajadores del acuario, informó el diario El Mundo.

Sin embargo, aunque la chef advirtió que algunos platos tenían fallas en su elaboración, nadie del equipo imaginó que el resultado sería una intoxicación masiva.

El hecho se hizo público luego de que una comensal publicara en Twitter su experiencia. La joven identificada como Irene aseguró que a las horas de haber ingerido el menú, ella y sus compañeras manifestaron malestares estomacales, al punto de tener que acudir a urgencias.

“La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días. Mi empresa informó a MasterChef de lo sucedido. Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública pero la cosa no llegó a nada”, aseveró y agregó que el programa no había enviado una disculpa.

“Gracias MasterChef por la peor experiencia gastronómica que he tenido en mi vida”, sentenció.

Tras la polémica, el programa emitió una disculpa pública a quienes se vieron afectados por la comida.

“Desde MasterChef lamentamos mucho la indisposición que manifestaron algunos de los comensales que asistieron a la grabación de nuestro exterior en Valencia (...). Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 de años de MasterChef en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen”, dijo Shine Iberia, la productora del programa.

Según Irene, fueron más de 70 personas las que se vieron afectadas. Sin embargo, el diario El País de España informó que la Consejería de Sanidad solo tiene conocimiento de 44 personas intoxicadas.

Asimismo, se pudo conocer que las investigaciones se han tardado porque la prueba no se realizó en un lugar fijo, y la Sanidad Valenciana dijo que la notificación llegó hora después de que se cocinaran los platos.

No obstante, el caso será remitido a la Consejería de Sanidad de Madrid, donde se encuentra la sede de la productora del show.

