Cómo lograr cejas más naturales después de la micropigmentación

Si bien en los últimos años la técnica del microblading cobró popularidad entre quienes deseaban rellenar las cejas, ahora una de las tendencias para obtener un look más natural y jovial es la remoción de esa tintura, que se fue acumulando en la zona con cada retoque y dejó un tono más oscuro o con matices no deseados.

Para conocer más detalles acerca de la remoción con láser, conversamos con Mily Ajo, fundadora de Dermabless, medspa donde se realiza ese procedimiento, entre otros tantos tratamientos de belleza.

“Si hay una sobresaturación de color por procesos anteriores, se recomienda remoción antes de hacer un nuevo diseño, cualquier otro trabajo sea cual sea la técnica pero que lleve pigmento, porque veremos más pelo. Y esto ocurre por dos cosas principales: la materia prima del pigmento, ya sea carbón, óxido de hierro o metales, están ahí debajo de la piel, donde vive el folículo piloso que a veces se obstruye, ya sea porque se aplicó una profundidad mayor de la que se debía o por mucha sobresaturación de pigmento por un trabajo tras otro sin eliminar color. Y eso, sobre todo, debilita el folículo, lo vemos en trabajos de máquina muy profundos. También comenzamos a ver más pelo, porque al remover ese pigmento, los folículos empiezan a despertar, a producir pelo otra vez. Además, al haber menos color, hay más visibilidad del pelo”, explicó Mily Ajo, experta en colorimetría.

La especialista en láser clínico médico indicó quienes serían candidatas a la remoción.

“Alguien que se haya hecho las cejas y no quiere decir que le hayan hecho un mal procedimiento, puede que haya salido bien pero que tengan varios trabajos encima de otro. Yo, por ejemplo, tengo clientas de seis años que ya a estas alturas ya tienen restos de color. Y es importante normalizarlo, en un par de años llegaremos a un punto en el que será normal retirar pigmentos antes de continuar agregando nuevos”, dijo.

“Pero también aplica a quienes le hayan trabajado con una técnica antigua, que ya no se esté llevando, o que tengan un diseño asimétrico, que muestren error de diseño, un mal procedimiento, cejas desiguales, experimentos con una oxidación no deseada, porque el color oxidó en un tono verde, rojo, azul o amarillo, todo eso requiere remoción. Hay diferentes tipos de remoción en dependencia en el color que se tiene”, añadió.

Asimismo, la experta recalcó la importancia de ponerse en manos de un profesional con conocimientos en la materia a la hora de aplicar y retocar el color.

“Si se hicieron por primera vez un microbladding, sombreado o tatuaje, lo que se hayan hecho, y ahora las moléculas de color están separadas, porque se van separando, es importante el retoque anual. Si perdiste el rojo en la composición, yo te agrego rojo y así equilibré ese color. Por eso tengo clientas a quienes no hay que hacerle remoción, porque de manera consciente yo no le agregué la misma molécula que prevaleció. Si el negro prevalece, no agrego negro, sino amarillo y rojo, voy equilibrando. Pero para eso hace falta un conocimiento profundo en pigmentación y colorimetría. La mayoría de las personas que aprenden a micropigmentar no desarrollan estudios en esto. Y es importantísimo saber no solo poner pigmento en la piel, sino qué pasa con ese pigmento con el paso del tiempo y cómo seguir tratándolo cada año”, expuso.

Sobre cuántas sesiones de láser son necesarios para obtener el resultado deseado, la respuesta varía según algunos factores.

Y es que hay quienes vuelven a optar por el microbladding con nuevo diseño, mientras otros prefieren un look más natural después de la remoción.

“Depende de cuál es el objetivo de la persona. Si quiere volverse a micropigmentar, por ejemplo, si tiene un sombreado y ahora quiere pelo, hay que tratar de remover lo más posible, porque de lo contrario se verá la sombra debajo. Casi siempre queda un residuo, eso depende del Ph de cada piel, lo que retiene o no. Hay moléculas que se quedan, pero luce menos oscuro. El resultado es individual, hemos vistos personas que se han hecho seis remociones y otras que con solo una ha sido suficiente”, indicó.

La especialista en láser médico clínico recomienda esperar antes de someterse a nueva técnica para embellecer las cejas.

“Lo más importante es cuidar la piel, más que cualquier otra cosa. Entre un procedimiento y otro, por ley debería esperarse cuatro semanas, nosotros recomendamos dar seis, porque hay pieles más finas que otras, así como hay pieles que se regeneran más rápido. Entonces para evitar que duela, sangre o que no se retenga, siempre esperamos seis semanas entre la remoción y el nuevo diseño”, dijo.

En cuanto a escoger el nuevo diseño, sugiere optar por una técnica adecuada más allá de lo que pueda estar a la moda.

“En dependencia de la estructura del pelo y lo que se quiera lograr, hacemos una recomendación, pero también tenemos en cuenta cómo te gustaría verte. Hay veces que, por el pelo, una técnica no es adecuada, porque pensamos no solo en hoy, sino en lo que va a pasar en dos o tres años. Así que va a depender de la materia prima y lo que se quiera lograr”.

La remoción es uno de los tratamientos más solicitados en Dermabless, porque la tendencia apunta hacia lo natural. Famosos como la actriz y comediante Aly Sánchez o la presentadora Alejandra Espinoza han recurrido a éste.

“Hemos tenido más personas removiéndose, porque hay más consciencia de que nos estamos yendo a lucir más natural. Sí quieren un diseño, que sus cejas luzcan rellenas y bien simétricas, pero menos saturadas, más suaves de color. Ya están entendiendo que cada vez que se retocan, se oscurecen, y las piden menos oscuras, súper natural. De ahí que vienen los sueros para la estimulación del crecimiento del pelo”.

Precisamente, para atender las necesidades de quienes quieren optar por un look más natural, Mily Ajo lanzó recientemente la edición Deluxe de un suero que había posicionado seis años atrás, cuando a raíz de un embarazo perdió una de sus cejas.

“Dermabless Grow & Lift es un producto único en el mercado, con doble cabezal. Uno para el crecimiento y el otro con un gel vitaminado para organizar los pelitos que funciona como fijador. Es lo que uso todos los días en mis cejas”, comentó.

“Hace seis años por las hormonas del embarazo perdí la ceja izquierda. No me podía micropigmentar, estaba embarazada de mi niña. Entonces me puse a investigar que hacer para estimular el crecimiento del pelo sin afectarme otras cosas. Y también era importante que el efecto del producto durara cuando lo dejas de usar, porque había visto el resultado de muchas clientas mientras que se ponían el producto, pero cuando lo dejaban de usar se caía el pelo. Yo quería despertar los folículos. En ese proceso descubrí que las células madre o la proteína de la avena era lo más compatible para la estimulación capilar, ya sea para el cabello, pestañas o cejas. En esa búsqueda encontré una fábrica que me creó ese producto que empecé a usar y recuperé mis cejas”, recordó.