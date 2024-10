Carlos Rafael Rivera recibe su tercer Emmy como compositor por Lessons Lessons in Chemistry.

MIAMI.- El compositor Carlos Rafael Rivera recientemente ganó su tercer premio Emmy a mejor banda sonora con la serie Lessons in Chemestry de Apple TV+. En su filmografía conseguimos bandas sonoras de series y películas sumamente exitosas como Queen´s Gambit (Netflix), Hacks (Max), Griselda (Netflix) y Ezra. Residenciado en Miami, Rivera es actualmente profesor asociado de la Frost School of Music en University of Miami.