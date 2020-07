Con nuevo nombre y álbum, The Chicks vuelve a sonar

"Simplemente parecía una buena reflexión sobre nuestros tiempos", dijo Maines. "En 20 años, recordaremos la portada y el título de ese álbum y recordaremos exactamente lo que estaba sucediendo en el país en ese momento", agregó la integrante de The Chicks.

"Gaslighter" es un término de argot, inspirado en una película de Ingrid Bergman de 1944, para describir a un abusador psicológico que manipula la verdad para hacer que una persona se sienta loca. En los últimos años, se ha utilizado para describir hombres poderosos como Harvey Weinstein.

"Creo que casi todos tienen un encendedor de gas en alguna parte de sus vidas", dijo Strayer. "Pero sí, fue muy extraño cómo se hace eco de nuestra administración actual".

Como el grupo femenino más vendido en la historia de la RIAA, The Chicks hizo un llamamiento a la generación de fanáticos del país que se vieron en las historias de la banda, ya sea "Wide Open Spaces" o "Cowboy Take Me Away". Después de tres álbumes independientes, su primer disco principal en 1998 vendió 13 millones de copias solo en los EEUU.

Con Maguire en el violín y Strayer en el banjo, todas estaban inmersas en bluegrass y country clásico, pero disfrutaban del divertido country-pop en canciones cruzadas como "Goodbye Earl". Eran la próxima gran estrellas de la música country hasta que de repente se les cerró la puerta.

En 2003, cuando el entonces presidente George Bush se preparaba para invadir Irak, el trío estaba presentando un espectáculo en Londres cuando Maines anunció que les daba vergüenza que el presidente fuera de Texas.

Las consecuencias se convirtieron en la música country, una advertencia para mantenerse alejado de la conversación política, especialmente del tipo liberal. Fueron abucheadas en los premios, las estaciones de radio sacaron su música del aire y los fanáticos destruyeron sus CD. Maguire mostró recientemente a sus hijas el documental de 2006 llamado "Shut Up and Sing" que mostraba cómo la reacción les afectó detrás de escena.

"Estaba posponiendo mostrarlos porque tengo una hija que tiene 11 años y pensé que era un poco joven", dijo Maguire. "Pensé que podría estar molesta por las amenazas de muerte".

En cambio, sus hijas, que viven en una generación de redes sociales cuando todos tienen una opinión, estaban confundidas por la reacción a los comentarios mansos de Maines en comparación con las críticas lanzadas por políticos y expertos todos los días.

"Y fue divertido escuchar a los niños de 16 y 11 años decir: "¿Por qué?, ¿Qué?, Espere. ¿Ella dijo que?, ¿Y la gente se enojó tanto?", comentó Maguire.

El trío ahora son madres de adolescentes cuando activistas juveniles están tomando la delantera en el control de armas, el cambio climático y la desigualdad racial. Su canción "March March", que fue lanzada el mismo día en que anunciaron que estaban dejando caer la palabra Dixie de su nombre, se inspiró en manifestaciones dirigidas por estudiantes sobre el control de armas en 2018.

“Estábamos en los cientos de miles de personas en esa marcha. Y es la primera vez que he experimentado algo así. Y fue muy poderoso", comentó Strayer.

En "Juliana Calm Down", sus hijas y sobrinas están marcadas en una canción que alienta a las mujeres jóvenes a mantener la cabeza en alto cuando luchan contra los obstáculos de la vida. Maines está hablando con sus dos hijos adolescentes en "Young Man", una canción para padres divorciados que sienten que han decepcionado a sus hijos.

Aún así, los fanáticos han intentado rápidamente asociar letras muy específicas de "Gaslighter" al divorcio contencioso de Maines al actor Adrian Pasdar. Entre las tres mujeres, tuvieron cinco divorcios, por lo que dijeron que las personas no deberían leer las palabras literalmente.

"Creo que la gente tenía en mente que este álbum es sobre una cosa y una sola cosa, y no lo es", dijo Maines. "La gente está llegando a conclusiones".

El exitoso compositor pop Justin Tranter, quien ha escrito éxitos para Justin Bieber, Selena Gomez e Imagine Dragons, ayudó a The Chicks a coescribir algunas de las canciones de ruptura más crudas y vulnerables del álbum, incluyendo "Sleep at Night".

"Algunos de esos pre-coros no son canciones", dijo Tranter. "Natalie solo estaba hablando y yo estaba literalmente escribiendo lo que estaba diciendo y luego encontré una manera de ponerlo en una melodía".

"Gaslighter" fue grabado y coescrito con Jack Antonoff, el productor y artista ganador del Grammy conocido por grabar con la élite femenina del pop: Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde y Sia. Antonoff las empujó a usar su fuerza central, las armonías de tres partes respaldadas por el violín y el banjo, de nuevas maneras.

El toque de violín de Maguire es rítmico en "Texas Man" respaldado por la guitarra eléctrica del ganador del Grammy St. Vincent. El banjo de Strayer dirige un coro de melodías electrónicas, violonchelo y doble batería en "Sleep at Night".

Sus voces, fuertes, agudas e inquietantes, se mezclan y construyen de manera cinematográfica.

Su último álbum, "Taking the Long Way" de 2006, ganó cinco Grammys, incluyendo álbum, disco y canción del año, y se ganó a las masas de admiradores que nunca las escucharon antes. Pero es poco probable que los fanáticos que le dieron la espalda a The Chicks hace 17 años sientan algo diferente acerca del regreso de la banda.