Concierto sinfónico celebra a la mujer en su mes

Además de ser la tercera edición, que se llevará a cabo este 2 de marzo en la Concha Acústica de Bello Monte a partir de las 7:00 p.m., la directora Elisa Vegas presentará -una vez más- un repertorio operático, sinfónico y electrónico en compañía de su Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho.

Las 100 protagonistas

"El repertorio musical de Las 100 protagonistas de este año es maravilloso, yo estoy encantada y es para todos los gustos. La primera parte es una gala lírica donde contaremos con la presencia de Tania Kross, invitada mesosoprano, gracias a los Países Bajos; es una mesosoprano espectacular y estará acompañada del barítono venezolano Gaspar Colón. (Juntos) interpretaremos obras del gran repertorio universal", dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Vegas, quien detalló que el concierto también contará con sonidos electrónicos de los Países Bajos.

"Luego de galardonar a nuestras 100 protagonistas, como ya es tradición, haremos un repertorio de música electrónica de los Países Bajos, que incluye música de Tiesto, Afrojack, Newton; es decir, un repertorio muy festivo para celebrar, bailar y complacer a todas las edades, gustos y estilos", agregó.

Las 100 protagonistas es una iniciativa desarrollada por la Embajada del Reino de los Países Bajos, la Alcaldía de Baruta, la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho e Impact Hub Caracas que, desde 2021, suman a 100 mujeres más a una historia de reconocimiento y valoración por los cambios logrados en cada una de sus iniciativas, causas o roles.

En cada edición, las homenajeadas se encargan de postular a quienes serán celebradas en el marco del Día Internacional de la Mujer por su trabajo y promoción de los derechos de las mujeres y niñas en Venezuela, en todos los ámbitos donde se desarrollan.

El rol de mujer en la música

A propósito de este objetivo, se le preguntó a Elisa Vegas cuál es su perspectiva acerca del papel que ha jugado la mujer en la industria musical.

"La industria musical es mayormente masculina cuando uno ve la proporción de artistas famosos. Realmente los masculinos superan en creces a las femeninas. Ni hablar del mundo de las bandas, en donde casi no encontraremos bandas femeninas. Creo que para nosotras las mujeres ha sido difícil dentro de nuestra industria no solo tener una voz, porque la voz la tenemos, la sensibilidad, sino ser realmente escuchadas y respetadas. Es un trabajo difícil que requiere, sobre todo, mucha fortaleza porque cuando uno oye los cuentos de las grandes artistas del mundo que han triunfado, todas comparten que ha sido un trabajo de muchísima constancia y de muchísimas puertas que se cerraron, hasta que por fin una se les abrió. Así que me encantaría que nosotras pudiésemos tener un poco más de respeto desde el vamos", expresó la clarinetista y directora de orquesta, quien tiene como referentes a las maestras Marin Alsop, Isabel Palacios y María Guinand.

Las 100 protagonistas iniciará a las 7:00 p.m. en Caracas. La entrada es gratuita.