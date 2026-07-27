lunes 27  de  julio 2026
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Hijo de Aylín Mujica salvó a su padre y madrastra de sufrir accidente de tránsito

Yory Gómez compartió una anécdota del año 2013, cuando de regreso de un concierto junto a su esposo, Mauro hizo una maniobra al volante que les salvó la vida

Yory Gómez junto a Mauro Menéndez y Adri Menéndez.&nbsp;

Yory Gómez junto a Mauro Menéndez y Adri Menéndez. 

Captura de pantalla/Instagram/@yorygomez_oficial
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A una semana y media de su muerte, familiares y amigos de Aylín Mujica continúan recordando a su hijo, Mauro Menéndez. Entre aquellas personas se encuentra Yory Gómez, esposa de Osamu Menéndez, padre del difunto DJ de 32 años.

A través de Instagram, Gómez compartió una anécdota del año 2013, cuando de regreso de un concierto junto a su esposo, Mauro hizo una maniobra al volante que les salvó la vida. "Esa noche terminamos 'Osi' (Osamu) y yo un concierto cerca de Wynwood. Mau nos regresaba a casa de Adri", inició.

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"Él se detuvo en una luz roja y, al ponerse la verde, continuó. En segundos, vimos cómo un carro se llevaba su luz roja y venía directamente hacia nosotros. En segundos, Mauro dio un giro tan, pero tan rápido que, gracias a eso, ese carro no nos impactó y nos mató", recordó.

Yory explicó que la reacción del joven los dejó atónitos, pero acto seguido le agradecieron por salvarles la vida.

"Esa noche, casi llorando, yo le decía: 'Mau, eres nuestro héroe, ¿cómo lo hiciste? Tú nos salvaste la vida'. Él solo sonreía y me decía: 'Yory, yo solo hice lo que tenía que hacer, mis reflejos, no lo sé'", escribió.

Yory Gómez junto a Mauro Menéndez y Adri Menéndez.

Yory Gómez junto a Mauro Menéndez y Adri Menéndez.

Tras este recuerdo, Gómez manifestó que el DJ seguirá presente en su memoria como el héroe de su vida.

"Para mí seguirás siendo mi héroe; para nosotros aún sigues aquí, solo que en un lugar más hermoso, un lugar lleno de luz y paz, así justamente como eras tú".

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