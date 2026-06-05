Princesa Mette-Marit de Noruega entra en lista de espera para trasplante de pulmón

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega asiste a una cena con los jefes de Estado de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega para conmemorar el 25º aniversario de las embajadas nórdicas. Su hijo, Marius Borg Høiby, es sospechoso de delito sexual

OSLO.- La princesa de Noruega, Mette-Marit, de 52 años, fue incluida en una lista de espera para un trasplante pulmonar debido al empeoramiento de la enfermedad incurable que padece. La esposa del príncipe heredero Haakon Magnus fue diagnosticada en 2018 con una forma rara de fibrosis pulmonar.

Esta enfermedad, que provoca dificultades respiratorias y la ha obligado a reducir sus actividades oficiales, empeora con el tiempo y es provocada por un engrosamiento del tejido pulmonar que se vuelve rígido y con cicatrices, lo cual dificulta la respiración y el paso del oxígeno al torrente sanguíneo.

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El estado de la princesa se ha deteriorado considerablemente en los últimos seis meses, estimó el neumólogo Are Holm, del Hospital Nacional de Oslo, donde se celebró una rueda de prensa a primera hora de la tarde del viernes.

"Observamos que se ha formado una cantidad mucho mayor de tejido cicatricial en sus pulmones", declaró.

Las pruebas "también muestran que su estado se ha deteriorado considerablemente" en los últimos tres meses, añadió.

"Una situación grave"

"Se trata de una situación grave", advirtió el neumólogo. Por eso "ahora está inscrita en la lista de espera para un trasplante de pulmón".

Este tipo de operación se reserva para pacientes a los que se estima que solo les queda un año de vida sin un trasplante, pero están en condiciones lo suficientemente buenas como para soportar una intervención quirúrgica muy agresiva y para poder recuperarse.

Para que la operación pueda llevarse a cabo, hay que encontrar un donante compatible, es decir, un pulmón del tamaño apropiado y con el grupo sanguíneo adecuado para evitar el rechazo del órgano, y que sea el paciente más enfermo de la lista.

No hay garantía de que Mette-Marit sea prioritaria, pero el tiempo de espera para un trasplante de pulmón se ha reducido en los últimos meses, según el médico.

Mientras espera la operación, la princesa no podrá cumplir con su agenda oficial y su estado de salud tendrá repercusiones en las obligaciones del príncipe heredero y del conjunto de la familia, precisó el palacio real en un comunicado.

Quedan aplazadas las bodas de plata de Mette-Marit y el príncipe heredero, programadas para agosto de 2026, y los príncipes no participarán en las bodas de oro de los reyes de Suecia en Estocolmo, el 13 de junio.

Un año complicado

Haakon acortó en un día su visita oficial a Japón, del 1 al 3 de junio, para estar a su lado.

Su hija, la princesa Ingrid Alexandra, interrumpió sus estudios de ciencias sociales en la Universidad de Sídney para reunirse con su madre en Noruega y por el momento tiene previsto quedarse en Oslo.

En sus recientes apariciones públicas, la princesa llevaba una cánula nasal de oxígeno conectada a un aparato.

Más allá de sus problemas de salud, Mette-Marit ha vivido unos últimos meses difíciles.

La publicación a finales de enero de documentos en Estados Unidos demostró que mantuvo una correspondencia con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014.

También se enfrenta a los problemas judiciales de su hijo, Marius Borg Høiby, que está en la cárcel.

Nacido de una relación anterior a su matrimonio con Haakon en 2001, Høiby fue juzgado por presuntamente haber violado a varias mujeres y por violencia contra una expareja.

Høiby pidió ser liberado antes del veredicto debido a la salud de su madre, pero la policía se negó. Lo decidirá un tribunal.

FUENTE: AFP