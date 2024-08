Conferencista Daniel Habif califica de cobarde y traidor a Maduro

"Maduro: cuánto me gustaría que negociaras, pero sé que no lo vas a hacer porque eres un cobarde, porque eres un traidor, porque tienes un país entero secuestrado con la sangre y el sacrificio heróico de los que hoy se siguen oponiendo a tu régimen. El poder corrompe, sí, pero no lo hace eternamiente por fortuna. Porque las dictaduras también se terminan", expresó contundente el mexicano.

Daniel Habif también señaló a quienes apoyan al régimen a través de las diferentes áreas como la artística, empresarial y periodística.

"A todos los que hoy siguen ayudando a esta dictadura, sepan muy bien que debajo de sus camas hay cadáveres. Un río de personas aplastadas que se van acumulando por el mismo pie que ustedes siguen besando. A todos los artistas, a los empresarios, a los periodistas, que siguen viviendo de la dictadura y que justifican sus acciones en su silencio, también hay cadáveres. A todos los artistas que no son de Venezuela y que se van a atrever a cobrar un duro (dinero) haciendo un show en este lugar, que poca madre, que poca vergüenza tienen", dijo.

Mensaje a los militares: "Dejen de amparar su falso patriotismo envolviéndolo en la memoria de Simón Bolívar"

"Porque la bandera de Venezuela no puede seguir siendo extranjera en su propio país. La bandera de Venezuela no puede ser usada como mordaza. Estamos frente al más grave delito que un militar puede cometer: el de renunciar al honor que juró servir. Militares, quien pone primero a un dictador antes que el honor de su pueblo no es un patriota sino un traidor. Dejen de amparar su falso patriotismo envolviéndolo en la memoria de Simón Bolívar, soñando que están imitando, que siguen sus pasos; no se confundan, porque lo único que siguen es a un siniestro dictador a la copia pálida de otro sátrapa como Chávez", aseveró Daniel Habif.

El también productor trajo a colación el legado de pobreza que dejó el fallecido expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien gobernó en Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta su muerte, el 5 de marzo de 2013.

"Veo a miles de personas tratando de diseccionar a la figura de Chávez, separando al Chávez bueno del Chávez malo; solamente hay un Chávez y ese es el Chávez que traicionó su promesa de cuidar a Venezuela y que promovió la miseria de un país que era la cumbre de América. Un Chávez que heredó una dictadura de más de 20 años, que ha llenado las calles de su propia patria con decenas de miles de asesinados, secuestrados", rememoró el mexicano de 40 años, al exhortar nuevamente el llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Militares, den un paso al frente, protejan a su gente. Ustedes sí son los guardianes de la soberanía de la paz, ustedes juraron proteger esa nación, a su gente, prometieron defender la justicia, mantener el orden, pero no a costa de su pueblo. Es desde esta posición donde les ruego, les suplico, les exhorto que reconsideren de qué lado de la historia quieren estar. Lo que hoy está sucediendo en Venezuela es una crisis sin precedentes. Tienen en sus manos el poder de cambiar el rumbo de esta historia. No se trata de un llamado a la rebelión o la desobediencia, mucho menos a la violencia, sino un llamado a la conciencia que está por encima de la regla de un tirano", dijo.

"Ustedes han visto como su propia gente, las condiciones en las que viven sus compatriotas, han sido testigos de la injusticia, del sufrimiento. ¿De verdad se van a mantener indiferentes?, ¿van a seguir soportando esto?. Ustedes pueden dar las razones que quieran, pero no nos van a convencer. No puedo entender ni la más mísera justificación. Tampoco quiero saber de otro intento más de liberación", añadió.

La lealtad es con el pueblo de Venezuela y no con un tirano

"¡Es ahora o nunca Venezuela!. No se acabó el fuego, sino que ya se nos acabaron los cerillos. Estoy consciente de que es aquí y ahora. Nada se enfría. Les suplico que ustedes reconsideren el futuro de Venezuela. La lealtad es con el pueblo de Venezuela y no con un tirano. Es en estos momentos de crisis en donde los verdaderos héroes se levantan y muestran su valentía al ponerse del lado correcto de la verdad y de la justicia. Yo sé que la decisión que enfrentan es muy difícil, yo sé que las presiones y los retos son enormes, pero también sé que vale la pena correr ese riesgo, porque la gloria que hay adentro -dentro de ustedes- es la gloria de un corazón venezolano que desea ver a esta nación florecer una vez más", acotó a los militares. "Los insto a que piensen en sus familias, en sus hijos, en las generaciones futuras. No permitan que la historia los juzgue como cómplices de esta opresión, sino como los héroes de esta nación. Recuerden que el compromiso con los valores que representa su bandera son muchos más altos que cualquier otra cosa. La historia los está observando, dejen un legado eterno del que se pueda hablar por los siglos de los siglos".

"Así que ruge Venezuela, vamos a ascender. Esto no se acaba aquí, hasta el final, queridos"

"Así que me despido, de verdad hermanos, que esta súplica haga raíz en sus corazones, que mueva a uno, que sacuda a uno, que juntos sigamos pensando y construyendo esta Venezuela libre. Gracias de parte de este corazón de arepa. Así que ruge Venezuela, vamos a ascender. Esto no se acaba aquí, hasta el final, queridos. Seguimos hasta el final. ¡Hasta el final, carajo!", finalizó Daniel Habif.