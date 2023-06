Confirman cameo de Kim Cattral en "And Just Like That"

En esta foto de archivo tomada el 27 de mayo de 2010 (FromL) La actriz estadounidense Sarah Jessica-Parker, la actriz estadounidense Kristin Davis, la actriz inglesa Kim Cattrall y la actriz estadounidense Cynthia Nixon posan al llegar al estreno británico de "Sex and the City 2", en Leicester Square, en el centro de Londres, el 27 de mayo de 2010.

MIAMI.- A tan solo pocos días del estreno de la segunda temporada de And Just Like That... , la serie que da continuidad a la exitosa historia de Sex and the City , se confirmó que la actriz Kim Cattral regresa para encarnar a la atrevida Samantha Jones.

Sobre su regreso a la pantalla con esta versión y la ausencia de Samantha en la primera temporada, Cattral aseguró no saber cómo sentirse. "Es extraño, ¿verdad? No sé cómo sentirme al respecto. Es tan finita para mí, que no continúa. Esto se siente como un eco del pasado".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HBO Max Latinoamerica (@hbomaxla)

Según información difundida por CNN, la participación de Cattral se trata de un cameo que realizó en secreto en un estacionamiento de Queens, donde se filman los interiores de la serie. Su nombre nunca estuvo en la hoja de llamados del día del rodaje para no levantar sospechas.

And Just Like That… se estrenó en diciembre de 2021 y es la continuación de la trama de Sex and the City, historia que cuenta las vidas de cuatro amigas Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) y Samantha Jones.

Sin embargo, Cattral rechazó ser parte de la producción alegando que quería proteger al personaje, pues sentía que el ciclo ya había acabado.

“Se necesita una gran sabiduría para saber cuándo es suficiente. Tampoco quería comprometer lo que la serie era para mí. El camino a seguir parecía claro", dijo en mayo durante una entrevista a Variety. “A Samantha la interpreté y la amé. En última instancia, sentía que debía protegerla”.

Cattral agregó entonces que siempre se sentirá orgullosa de su tiempo como Samantha Jones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HBO Max Latinoamerica (@hbomaxla)

FUENTE: REDACCIÓN