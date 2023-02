Confirman la muerte del actor Austin Majors

Tras la confirmación de la muerte, la familia señaló a través de un comunicado que Austin, quien inició su carrera en el espectáculo cuando era un niño, fue un joven bondadoso, brillante y artístico, y resaltaron que desde pequeño quiso hacer felices a todos los que lo rodeaban.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kali Raglin (@kaliraglin_)

Por su parte, Kali Majors, hermana del actor, publicó una fotografía de ambos en Instagram. “Mi hermano mayor, Austin, se ha ido. Es tan surrealista para mí todavía. Tenía solo 27 años y le quedaba mucha vida por vivir".

En una segunda publicación, Kali acompañó una serie de imágenes con un corazón roto.

Austin Majors saltó a la fama en la serie NYPD Blue. Más tarde participó en How I Met Your Mother y Desperate Housewives. También filmó las películas An Accidental Christmas, Volare y Little Manhattan, además prestó su voz para la cinta animada Treasure Planet.

FUENTE: REDACCIÓN