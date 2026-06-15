lunes 15  de  junio 2026
DUELO

Confirman la muerte del padre del actor Pablo Lyle

La salud del padre del actor se complicó luego de sufrir una caída en la institución en la que vivía debido al Alzheimer

El actor mexicano Pablo Lyle.&nbsp;

El actor mexicano Pablo Lyle

Captura de pantalla/Youtube/El Gordo y la Flaca
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Medios mexicanos han confirmado la muerte de Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle, quien fue sentenciado en febrero de 2023 a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

Condición

El hombre tenía 77 años y trascendió que hacía tiempo enfrentaba los estragos del Alzheimer, por lo que requirió cuidados profesionales en sus últimos meses para atender las necesidades diarias.

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Sin embargo, la salud del padre del actor se complicó luego de sufrir una caída en la institución en la que vivía. Desde entonces, se fue deteriorando de forma precipitada hasta su muerte.

Los familiares de Pablo Lyle no han dado detalles sobre los servicios funerarios, así como tampoco han expuesto cómo se encuentra actualmente el actor tras conocer el deceso de su padre.

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