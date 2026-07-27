lunes 27  de  julio 2026
TRIBUNALES

Madre, abuelo y la pareja de este enfrentan cargos por la muerte de un bebé de tres meses en Florida

La autopsia determinó que el menor falleció por deshidratación y desnutrición. El médico forense clasificó el caso como homicidio tras una investigación que se extendió por casi un año

Nicole Maxwell, madre del bebé; Vikki Koon, pareja sentimental de Robert Maxwell, abuelo del menor.

Nicole Maxwell, madre del bebé; Vikki Koon, pareja sentimental de Robert Maxwell, abuelo del menor.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE ST LUCIE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

sST. LUCIE.- Tres personas, entre ellas la madre y el abuelo de un bebé de tres meses, fueron arrestadas tras una investigación de casi un año por la muerte del menor, informó la Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie.

Los detenidos fueron identificados como Nicole Maxwell, de 27 años; Robert Maxwell, de 61; y Vikki Koon, de 38. Los tres enfrentan cargos por homicidio involuntario agravado de un menor y maltrato infantil agravado.

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De acuerdo con la investigación, un médico forense determinó que el fallecimiento debía clasificarse como homicidio y estableció que la causa de muerte fue deshidratación y desnutrición, hallazgos que sustentaron la presentación de los cargos.

El reporte policial indicó que todo comenzó el 20 de agosto de 2025, cuando agentes acudieron al Lawnwood Regional Medical Center después de que los abuelos trasladaran al niño a la sala de emergencias.

Según las autoridades, el personal médico declaró muerto al menor poco después de su llegada al hospital y detectó lesiones compatibles con un posible caso de negligencia, por lo que notificó de inmediato a los investigadores.

A medida que avanzaron las diligencias, los detectives recopilaron evidencias y solicitaron el examen forense, cuyo resultado permitió identificar como acusados a Nicole Maxwell, madre del bebé; Robert Maxwell, abuelo del menor; y Vikki Koon, pareja sentimental de este último.

Los tres fueron detenidos posteriormente y permanecen bajo custodia con una fianza de 1.5 millones de dólares fijada para cada uno.

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