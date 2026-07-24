Once personas acusadas en Texas por la muerte de 7 migrantes en un vagón de tren de carga

Un migrante que carga en brazos a un niño realiza el cruce de vagón en el tren conocido como la "Bestia".

WASHINGTON — Un gran jurado federal estadounidense inculpó a once personas por haber orquestado presuntamente un cruce de migrantes en mayo que acabó con la muerte de siete de ellos que iban a bordo de un vagón de carga, informó el viernes el Departamento de Justicia.

Desde al menos abril de 2023 hasta mayo de este año, los acusados transportaron a numerosos indocumentados mediante trenes de carga. Los migrantes o sus familias pagaban entre 1.500 y 10.000 dólares por los cruces, explicó el departamento en un comunicado.

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En la madrugada del 9 de mayo, al menos siete migrantes fueron introducidos por los traficantes en un vagón de carga de Union Pacific en Del Río (Texas), en la frontera con México.

El contenedor de carga no tenía ningún tipo de ventilación y la temperatura exterior era superior a los 31º C.

El tren partió rumbo a San Antonio, donde los traficantes volvieron a abrir el contenedor y vieron que los inmigrantes estaban en peligro, por lo que huyeron.

Un menor entre las víctimas

El convoy siguió su camino. "El 10 de mayo, un trabajador de la zona ferroviaria de Union Pacific en Laredo vio una pierna sobresaliendo de un contenedor de carga Conex. Al inspeccionarlo, se descubrió a seis extranjeros fallecidos dentro del contenedor", explicó el departamento.

Otro migrante apareció muerto en las vías del tren en San Antonio.

De los siete fallecidos, cuatro eran mexicanos y tres hondureños. Uno de ellos tenía 14 años.

Una mujer, Mayra Alekandra Huerta, fue arrestada poco después de la tragedia en Del Río, y otros ocho encausados fueron detenidos la semana pasada en Texas. Dos siguen prófugos.

Los cruces de migrantes ilegales causan regularmente tragedias en la frontera sur de México.

Una historia que se repite

En 2022, 53 migrantes fallecieron después de ser abandonados en un remolque, en medio de temperaturas extremas, en una carretera aislada en Texas.

Un gran jurado federal estadounidense inculpó a once personas por haber orquestado presuntamente un cruce de migrantes en mayo que acabó con la muerte de siete de ellos que iban a bordo de un vagón de carga, informó el viernes el Departamento de Justicia.

Desde al menos abril de 2023 hasta mayo de este año, los acusados transportaron a numerosos indocumentados mediante trenes de carga. Los migrantes o sus familias pagaban entre 1.500 y 10.000 dólares por los cruces, explicó el departamento en un comunicado.

En la madrugada del 9 de mayo, al menos siete migrantes fueron introducidos por los traficantes en un vagón de carga de Union Pacific en Del Río (Texas), en la frontera con México.

El contenedor de carga no tenía ningún tipo de ventilación, y la temperatura exterior era superior a los 31º C.

El tren partió rumbo a San Antonio, donde los traficantes volvieron a abrir el contenedor y vieron que los inmigrantes estaban en peligro, por lo que huyeron.

FUENTE: Con información de AFP