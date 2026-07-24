viernes 24  de  julio 2026
BAJO INVESTIGACIÓN

Fotos, mensajes y ADN llevaron al arresto de una pareja acusada por la muerte de su bebé en Florida

La investigación reunió fotografías, conversaciones telefónicas y evidencia genética que, según las autoridades, desmintieron la versión de los padres, quienes durante meses negaron que la recién nacida hubiera existido

Alejandro León Jr., de 21 años, y Samantha Feliz, de 20, vinculados a la muerte de su hija.

Alejandro León Jr., de 21 años, y Samantha Feliz, de 20, vinculados a la muerte de su hija.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO RICHMOND
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.– Fotografías familiares, mensajes de texto y pruebas de ADN permitieron reconstruir la corta existencia de Angelina, una recién nacida que desapareció pocas semanas después de nacer y cuyo caso culminó con el arresto de sus padres, acusados de ocultar su muerte y engañar durante meses a familiares y detectives.

Alejandro León Jr., de 21 años, y Samantha Feliz, de 20, fueron detenidos el miércoles en el condado de Richmond, Carolina del Norte, durante un operativo conjunto de la oficina del sheriff local y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service). Ambos permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso de extradición hacia el sur de Florida.

Lee además
Olushola Yusuf, de 60 años.
FRAUDE

Farmacéutica de Broward, culpable de convertir dos farmacias en puntos de distribución ilegal de oxicodona
La investigación condujo al arresto de tres implicados, identificados por las autoridades como los organizadores del esquema fraudulento.
FRAUDE LOCAL

Desmantelan red que burlaba exámenes para obtener licencias de conducir en Miami-Dade

De acuerdo con el expediente judicial, la bebé cuyo nombre era Angelina, fue vista por familiares por última vez cuando tenía apenas unos días de nacida, en diciembre de 2024. Meses después, un allegado denunció su desaparición y, en julio de 2025, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) emitió una alerta por menor desaparecida.

Las labores investigativas incluyeron la revisión de registros de nacimientos en hospitales y de un centro de partos con partera en Miami, sin que apareciera documentación oficial que confirmara el nacimiento de la niña.

Parientes de la pareja aseguraron haber visto a Angelina durante sus primeras semanas de vida. Después de ese período, nadie volvió a tener contacto con la menor.

Los detectives sostienen que León y Feliz negaron reiteradamente tanto a sus allegados como a los detectives que Samantha hubiera estado embarazada. Incluso aseguraron que inventaron la historia con el propósito de despertar compasión y obtener ayuda económica de sus familias.

El documento también recoge el testimonio de una persona que relató que, en marzo de 2025, Feliz respondió: ”¿Qué bebé? No hay bebé”, cuando fue interrogada sobre la niña.

Sin embargo, el análisis de los teléfonos celulares reveló mensajes intercambiados entre el 5 y el 7 de diciembre de 2024 que, según las autoridades, confirmaban el nacimiento de Angelina.

En uno de esos textos podía leerse: “La bebé está bien y saludable, y yo también”.

Como parte de las evidencias también se recuperaron fotografías en las que la pareja aparece cargando, alimentando y durmiendo junto a la recién nacida. El expediente incorpora además imágenes difundidas de forma censurada que, de acuerdo con los investigadores, muestran el progresivo deterioro físico de la menor y otra en la que ya no presentaba signos de vida.

Como parte de las pruebas forenses, los especialistas vincularon mediante análisis de ADN prendas de vestir de color rojo pertenecientes a la infante con ambos acusados.

Hasta ahora, los funcionarios no han informado la causa ni la forma en que murió Angelina.

La investigación también estableció que León y Feliz abandonaron Florida y se trasladaron a una zona de Carolina del Norte, donde residían en una propiedad de un familiar. Allí fueron localizados y arrestados.

Ambos enfrentan cargos por homicidio involuntario agravado de un menor de edad, alteración o fabricación de evidencia física, no reportar una muerte a la oficina del médico forense, proporcionar información falsa sobre un menor desaparecido y presentar reportes falsos durante una investigación.

Temas
Te puede interesar

Encuentran a adolescente encadenada a una cerca en Hialeah; arrestan a la madre

Arrestan en Tampa a hombre acusado de violar una orden de protección por violencia doméstica

"Marcados para siempre", testimonio de quienes asistieron tras terremotos en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Economía

Trump afirma que el secretario de Energía "está dirigiendo Venezuela" y realiza "un gran trabajo"

Lehigh es una comunidad de amplio crecimiento en Florida.
MIGRACIÓN INTERNA

Lehigh Acres gana terreno entre quienes ya no pueden comprar una casa en Miami

Iliana Lavastida, directora de Diario Las Américas. 
OPINIÓN

La humildad, una virtud necesaria para quienes pretenden hacer Patria

FDA retira la Marketside Classic Iceberg Salad del mercado. 
ATENCIÓN CONSUMIDOR

FDA retira lechuga iceberg distribuida en Florida por riesgo de Cyclospora

Te puede interesar

Fiscalía tiene su sede en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Foto del 14 de marzo de 2025)
Crímenes

Venezuela anuncia su retiro "definitivo" de la Corte Penal Internacional

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes

La agencia recuerda que el hecho de no recibir un depósito durante agosto no significa que el beneficio haya sido eliminado o reducido.
SERVICIOS

¿Por qué algunos beneficiarios del SSI cobrarán dos veces en julio y ninguna en agosto?

Helene Villalonga, presidenta de Amavex.
Florida

TPS para los venezolanos a un mes del doble sismo, el pedido desde Doral

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, junto a la comisionada Marleine Bastien en el evento en favor del TPS. 
NUESTRA COMUNIDAD

Miami-Dade exige a senadores de Florida extender el TPS haitiano