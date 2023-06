Confirman muerte del actor Treat Williams a los 71 años

""Lo mataron esta tarde. Estoy devastado. Era el hombre más agradable. Tenía mucho talento", afirmaba su agente... según la investigación, aún en marcha, parece que el conductor del automóvil, de 35 años, no vio a Williams mientras giraba y se estrelló contra él", agregó Vanitatis.

De acuerdo con el medio español, el suceso ocurrió a alrededor de las 5:00 p.m. "El actor fue el único herido y los servicios de emergencia de Dorset llamaron a un helicóptero para trasladarle de urgencia al hospital Albany Medical Center, donde no pudieron hacer nada. Por el momento no se sabe más", detalló Vanitatis.

Nacido el 1 de diciembre de 1951 en Rowayton, Connecticut, en una familia acomodada, Richard Treat Williams estudió en el Franklin & Marshall College de Pensilvania y se graduó en el Kent School de Connecticut. Luego, se trasladó a Nueva York donde estudió actuación con Sandra Seacat, además de canto y baile.

Tras su preparación como artista, trabajó eventualmente en Broadway en musicales como Grease y Over There en la década de los años 70.

En 1976 inició su carrera en el cine donde obtuvo algunos papeles secundarios en las películas The Ritz, Marathon Man, Deadly Hero y The Eagle Has Landed; luego retornó al musical Grease.

Pero fue en 1978 cuando el director Milos Forman lo seleccionó para el papel de George Berger en la película Hair (1979). Gracias a esta interpretación llegó a la fama Treat Williams y obtuvo una nominación en los Premios Globo de Oro en la categoría nueva estrella del año en 1980.

"En la década de 1990, el actor hizo la transición a diferentes tipos de papeles, interpretando al villano en la adaptación del cómic The Phantom y al agente Michael Ovitz en la película de HBO basada en el libro The Late Shift, sobre la batalla de sucesión de The Tonight Show entre Jay Leno y David Letterman. Posteriormente, Williams encontró un nuevo éxito en la televisión al protagonizar la serie de CW Everwood y una temporada más reciente en Chicago Fire. El año pasado, coprotagonizó la miniserie de HBO We Own This City, la crónica de corrupción y política interna del productor David Simon en el Departamento de Policía de Baltimore", destacó CNN En Español.

Treat Williams estaba casado con la actriz Pam Van Sant y tenían dos hijos, Ellie y Gille.

