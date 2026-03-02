lunes 2  de  marzo 2026
JUSTICIA

Arranca juicio contra productora Live Nation en Nueva York

La demanda, presentada en mayo de 2024, alega que Live Nation tiene el monopolio de la industria del entretenimiento

Imagen referencial de un concierto.&nbsp;

Imagen referencial de un concierto. 

Cortesía/Pixabay

NUEVA YORK.- El juicio contra el organizador de espectáculos Live Nation Entertainment por prácticas anticompetitivas se inició este lunes en Nueva York con la selección del jurado.

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, junto con 40 estados del país, busca que Live Nation se deshaga de su división de venta de entradas, Ticketmaster.

Lee además
Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) detienen a un manifestante que llevaba una camiseta con la palabra Antifa en Minneapolis, el 5 de febrero de 2026.
Migración

Reactivan el primer juicio en Texas contra nueve acusados por "terrorismo doméstico antifa"
Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante una vista previo al juicio. 
POLÉMICA

Sentencian al reguetonero Chocolate MC a 10 años de prisión

La demanda, presentada en mayo de 2024 durante el gobierno del presidente Joe Biden, alega que Live Nation tiene el monopolio de la industria del entretenimiento en vivo, por el cual obliga a los recintos a firmar contratos exclusivos y toma represalias contra aquellos que utilizan servicios de venta de entradas rivales.

La multinacional con sede en California organizó en 2025 más de 55.000 eventos en el mundo, que atrajeron a 159 millones de espectadores. Además de la promoción de los shows, posee una participación en 460 salas de espectáculos y controla desde 2010 al líder mundial de la venta de entradas, Ticketmaster.

Acusaciones

El gobierno estadounidense le reprocha abusar de su posición dominante para obligar a los artistas y a las salas a acordar con ella, apartar a la competencia e imponer a los fans comisiones demasiado elevadas. Exige que Live Nation ceda Ticketmaster, así como otras medidas correctivas.

Según varios medios, Live Nation intentó, hasta último minuto, convencer al DOJ de llegar a un acuerdo para evitar un juicio, pero sin éxito. Sin embargo, aún es posible una transacción incluso después de la apertura de las vistas.

El juicio comenzó el lunes con la selección del jurado, que debería llevar al menos esta jornada, según el juez federal Arun Subramanian a cargo del proceso.

Live Nation ha optado por ser juzgada por un jurado popular en lugar de por un magistrado único.

El gobierno llega a la vista con una argumentación menos completa de lo previsto inicialmente ya que el juez Subramanian descartó, a mediados de febrero, varias acusaciones del DOJ, en particular las relativas al concepto de un mercado nacional del espectáculo.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Arcángel anuncia "La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario"

Prohíben a las princesas Beatriz y Eugenia asistir a Royal Ascot

Confirman que Eric Dane falleció por insuficiencia respiratoria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Imagen referencial.
JUSTICIA

Condenan a estafador de Miami por clonación de tarjetas y robo de identidad, deja más de 450 víctimas

Te puede interesar

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.
Conflicto bélico

Rubio: Atacamos a Irán preventivamente, antes de ser atacados

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
Economía

Corte de Apelaciones rechaza retrasar la implementación del fallo del Supremo sobre aranceles de EEUU

El agente especial del FBI Alex Doran habla durante una rueda de prensa sobre el tiroteo masivo en el bar de Buford, en el Departamento de Policía de Austin el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas.
¿Terrorismo?

Identifican al autor del tiroteo en Texas; número de víctimas mortales asciende a cuatro

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra