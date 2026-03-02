Arranca juicio contra productora Live Nation en Nueva York

NUEVA YORK.- El juicio contra el organizador de espectáculos Live Nation Entertainment por prácticas anticompetitivas se inició este lunes en Nueva York con la selección del jurado.

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, junto con 40 estados del país, busca que Live Nation se deshaga de su división de venta de entradas, Ticketmaster.

La demanda, presentada en mayo de 2024 durante el gobierno del presidente Joe Biden, alega que Live Nation tiene el monopolio de la industria del entretenimiento en vivo, por el cual obliga a los recintos a firmar contratos exclusivos y toma represalias contra aquellos que utilizan servicios de venta de entradas rivales.

La multinacional con sede en California organizó en 2025 más de 55.000 eventos en el mundo, que atrajeron a 159 millones de espectadores. Además de la promoción de los shows, posee una participación en 460 salas de espectáculos y controla desde 2010 al líder mundial de la venta de entradas, Ticketmaster.

Acusaciones

El gobierno estadounidense le reprocha abusar de su posición dominante para obligar a los artistas y a las salas a acordar con ella, apartar a la competencia e imponer a los fans comisiones demasiado elevadas. Exige que Live Nation ceda Ticketmaster, así como otras medidas correctivas.

Según varios medios, Live Nation intentó, hasta último minuto, convencer al DOJ de llegar a un acuerdo para evitar un juicio, pero sin éxito. Sin embargo, aún es posible una transacción incluso después de la apertura de las vistas.

El juicio comenzó el lunes con la selección del jurado, que debería llevar al menos esta jornada, según el juez federal Arun Subramanian a cargo del proceso.

Live Nation ha optado por ser juzgada por un jurado popular en lugar de por un magistrado único.

El gobierno llega a la vista con una argumentación menos completa de lo previsto inicialmente ya que el juez Subramanian descartó, a mediados de febrero, varias acusaciones del DOJ, en particular las relativas al concepto de un mercado nacional del espectáculo.

