lunes 2  de  marzo 2026
POLÉMICA

Sentencian al reguetonero Chocolate MC a 10 años de prisión

Este 2 de marzo, la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo por el cargo de solicitar el asesinato de una persona, además de otros dos que también tenía

Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante una vista previo al juicio.&nbsp;

Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante una vista previo al juicio. 

Cortesía/Fiscalía Miami-Dade
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El reguetonero Yosvanis Sierra, conocido popularmente como Chocolate MC, fue condenado a 10 años de prisión, más 5 años de probatoria, tras aceptar un acuerdo de culpabilidad por dos casos en su contra. En noviembre, el cubano fue hallado culpable de solicitar el asesinato de una persona.

Las autoridades abrieron una investigación contra el artista urbano, luego de difundir videos en los que pedía que se apuñalara a Damián Valdez Galloso, culpable de quitarle la vida al reguetonero El Taiger. El Valdez también recibió amenazas escritas, según la Fiscalía.

Lee además
Imagen referencial de un concierto. 
JUSTICIA

Arranca juicio contra productora Live Nation en Nueva York
Fotografía cedida por 5thphvse donde aparece el cantante Arcángel quien anunció este lunes las fechas de la primera etapa de su gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.
MÚSICA

Arcángel anuncia "La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario"

Acuerdo

Este 2 de marzo, la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo por el cargo, además de otros dos que el intérprete también tenía de amenaza y secuestro a un fan, y posesión de crack y marihuana en un hotel de Coral Gables.

Chocolate MC enfrentaba una condena de cadena perpetua. Sin embargo, según información de Univision, el juez decidió no dictar la sentencia debido a los casos que Sierra tiene pendiente.

Tras conocerse el veredicto, familiares del intérprete urbano reaccionaron.

"Felices no estamos lógicamente ni yo ni mamá ni nadie de la familia. Queríamos; nos hubiera gustado que fuera diferente”, comentó Isis Sierra, hermana de Chocolate MC

“No estamos felices con eso, pero bueno, era más tiempo. Y por lo menos con eso estamos mejor. A mí me puso muy contenta verlo. Hace rato que no lo veíamos y lo extrañábamos mucho yo y su familia también", agregó Yelena Ramírez, novia del artista.

Temas
Te puede interesar

Prohíben a las princesas Beatriz y Eugenia asistir a Royal Ascot

Confirman que Eric Dane falleció por insuficiencia respiratoria

Gwyneth Paltrow subasta piezas icónicas de su armario

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Imagen referencial.
JUSTICIA

Condenan a estafador de Miami por clonación de tarjetas y robo de identidad, deja más de 450 víctimas

Te puede interesar

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.
Conflicto bélico

Rubio: Atacamos a Irán preventivamente, antes de ser atacados

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
Economía

Corte de Apelaciones rechaza retrasar la implementación del fallo del Supremo sobre aranceles de EEUU

El agente especial del FBI Alex Doran habla durante una rueda de prensa sobre el tiroteo masivo en el bar de Buford, en el Departamento de Policía de Austin el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas.
¿Terrorismo?

Identifican al autor del tiroteo en Texas; número de víctimas mortales asciende a cuatro

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra