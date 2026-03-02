Sentencian al reguetonero Chocolate MC a 10 años de prisión

MIAMI.- El reguetonero Yosvanis Sierra, conocido popularmente como Chocolate MC , fue condenado a 10 años de prisión, más 5 años de probatoria, tras aceptar un acuerdo de culpabilidad por dos casos en su contra. En noviembre, el cubano fue hallado culpable de solicitar el asesinato de una persona.

Las autoridades abrieron una investigación contra el artista urbano, luego de difundir videos en los que pedía que se apuñalara a Damián Valdez Galloso , culpable de quitarle la vida al reguetonero El Taiger. El Valdez también recibió amenazas escritas, según la Fiscalía.

Acuerdo

Este 2 de marzo, la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo por el cargo, además de otros dos que el intérprete también tenía de amenaza y secuestro a un fan, y posesión de crack y marihuana en un hotel de Coral Gables.

Chocolate MC enfrentaba una condena de cadena perpetua. Sin embargo, según información de Univision, el juez decidió no dictar la sentencia debido a los casos que Sierra tiene pendiente.

Tras conocerse el veredicto, familiares del intérprete urbano reaccionaron.

"Felices no estamos lógicamente ni yo ni mamá ni nadie de la familia. Queríamos; nos hubiera gustado que fuera diferente”, comentó Isis Sierra, hermana de Chocolate MC

“No estamos felices con eso, pero bueno, era más tiempo. Y por lo menos con eso estamos mejor. A mí me puso muy contenta verlo. Hace rato que no lo veíamos y lo extrañábamos mucho yo y su familia también", agregó Yelena Ramírez, novia del artista.