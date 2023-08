Confirman nueva edición de Oktoberfest Xpress

Bajo esta premisa y, con una larga trayectoria en la producción de eventos y animación, Bernhard Weissenbach dirige desde el 2021 el formato Oktoberfest Xpress como la ocasión ideal para que restaurantes, bares, clubes, discotecas, terrazas, parques, hoteles, posadas, centros comerciales y un sin fin de espacios al aire libre, impulsen su actividad comercial y nutran su agenda semanal de eventos con gran demanda y un alto retorno de inversión, ya que según la estadística, el consumo promedio de cervezas estuvo por el orden de 1.44 litros por persona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bernhard Weissenbach (@oktoberfestxpress)

Asimismo, innovaron y fueron pioneros en la realización del primer Oktoberfest Radial y el Primer Oktoberfest Rodante de Venezuela, de los cuales, no se encontró referencias de actividades de este tipo en el país suramericano y a nivel mundial.

Para este 2023, el reto es aún mayor, no solo por el compromiso adquirido, si no por estar trabajando desde ya en innovar con sus presentaciones en escenarios no convencionales, a fin de seguir haciendo historia.

Durante el show, Bernhard Weissenbach compartirá la historia y anécdotas sobre el Oktoberfest de Alemania, en el que ha estado presente, así como datos curiosos de la celebración a nivel mundial con dinámicas de baile y juegos cerveceros en compañía de Indiana Velásquez, para crear una atmósfera de entretenimiento, capaz de trasladar a los participantes a Baviera, en Alemania, lugar en el que se originó este festival.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bernhard Weissenbach (@oktoberfestxpress)

“Este año, muchos clientes del año pasado ya están apartando fechas para eventos. Asimismo, varias empresas se están sumando como patrocinantes. De momento tenemos a Empresas Polar, Hot 94.1FM, Beard Venezuela, Meru Viajes, Pago Directo y Plumrose. Las condiciones del año pasado efectivamente eran distintas, pero lo importante para todo negocio es mantenerse a la vanguardia e innovar de manera permanente. Oktoberfest Xpress es, sin duda, una oportunidad para captar y aprovechar a un público consumidor segmentado a través de la cultura y la diversión”, dijo en un comunicado Bernhard Weissenbach.

Para conocer los detalles del tradicional evento y la agenda cultural de este año, los interesados pueden escribir a oktoberfestxpress@gmail.com o llama al +58 424.248.4907.

FUENTE: REDACCIÓN