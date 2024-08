Confirman presentación de Anitta en show de medio tiempo de la NFL en São Paulo

"Estoy increíblemente emocionada de actuar en São Paulo en el primer juego de la NFL en mi país natal, Brasil", dijo la intérprete de 31 años.

"Crecer aquí me ha moldeado completamente como artista y, por supuesto, como persona. Por lo tanto, significa todo poder traer a los fanáticos de todo el mundo la emoción y la alegría de nuestra increíble música y cultura. Realmente es un sueño hecho realidad ser parte de este momento", agregó Anitta en una entrevista a la revista musical.

El evento deportivo tendrá lugar el 6 de septiembre y se transmitirá a las 8:15 p.m. hora del este.

Como si se tratara de un Super Bowl, la presentación de Anitta contará con la dirección de Seth Dudowsky, jefe de música de la NFL; Jon Barker, vicepresidente senior de operaciones de eventos globales y producción; y Tim Tubito, director de presentación de eventos y contenido.

El espectáculo contará con la colaboración de Production Club.

Brasil y la NFL

La estrella brasileña enfatizó que siempre le han gustado los deportes, por lo que la oportunidad se vuelve un momento para conectar con la disciplina, aunque la misma no sea tradicional en su tierra.

"Me encantan los deportes en general, y soy una de esas fanáticas que grita frente al televisor. Con el fútbol americano no sería diferente. Como brasileña, me encanta reunirme con amigos y familiares para hacer un asado y animar".

Por su parte, Dudowsky señaló que la selección de Anitta se basó en el impacto que ha tenido en la música; mientras que Barker enfatizó que lo que importa es que el evento se mezcle dos culturas.

"No queremos hacer esto muy americano y occidental. Queremos que se entrelace con la cultura del ambiente en el que estamos".

La intérprete de Envolver resaltó que la música y el deporte tienen el poder de unir a las personas, a pesar de las diferencias.

"La música es algo que nos une a todos, sin importar de dónde seas o cuál sea tu origen. El fútbol americano hace lo mismo, así que creo que esa fuerza unificadora tanto de la música como del fútbol americano crea una conexión natural con el público. Espero que este público global realmente disfrute la actuación".