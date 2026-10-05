lunes 5  de  octubre 2026
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Susan Sarandon cumple 80 años dedicada al activismo tras triunfar en Hollywood

Nominada nueve veces a los Globos de Oro y cinco a los Óscar, Susan Sarandon ganó este último por el papel de una monja que acompaña a un condenado a muerte

Aunque la actriz neoyorquina y su colega Wilson no han dado cuenta de su viaje a Cuba su paso por el paseo peatonal de la calle San Rafael han quedado registrados en imágenes subidas a Instagram.

Aunque la actriz neoyorquina y su colega Wilson no han dado cuenta de su viaje a Cuba su paso por el paseo peatonal de la calle San Rafael han quedado registrados en imágenes subidas a Instagram.

EFE

NUEVA YORK.- La actriz Susan Sarandon cumple este domingo 80 años dedicada al activismo por causas progresistas, desde el fin de la guerra en Gaza hasta la justicia social, mientras mantiene una brillante carrera en Hollywood que sigue dándole frutos.

La ganadora del Óscar por 'Dead Man Walking' (1995) es una de las pocas figuras del cine que se atreven a posicionarse políticamente pese a las consecuencias: en 2023 su agencia de representación, UTA, rompió su contrato, pero ella sigue manifestándose y trabajando.

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Susan Sarandon es conocida por sus intervenciones en películas como The Rocky Horror Picture Show (1975), Atlantic City (1980), Las brujas de Eastwick (1987), Thelma y Louise (1991), The Client (1994), Dead Man Walking (1995), Stepmom (1998) y The Lovely Bones (2009). 
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"Recientemente me han quitado películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contrate", reconoció Sarandon a principios de septiembre en el Festival de Venecia, donde presentaba su último filme, el drama romántico 'The Echo Chamber'.

Y es que Sarandon exhibe un carácter fuerte, parecido al de los personajes que ha elegido a lo largo de su carrera, forjado desde su infancia como la mayor de nueve hermanos en una familia católica en Nueva York y más adelante como madre trabajadora.

Nacida Susan Abigail Tomalin, tomó el apellido de su primer marido, el actor Chris Sarandon, a quien acompañó a una audición en la que acabaría siendo ella la elegida para protagonizar el filme 'Joe, ciudadano americano' (1970), y no paró.

Nominada nueve veces a los Globos de Oro y cinco a los Óscar, ganó este último por el papel de una monja que acompaña a un condenado a muerte en 'Dead Man Walking', y es recordada por otras cintas como 'Bull Durham', 'Stepmom' o 'Little Women' y la serie de televisión 'Feud'.

Sus últimos proyectos incluyen 'The accompanist' (2026), 'Nonnas' (2025), 'Las cuatro fantásticas' (2024) junto a Bette Midler o Megan Mullally, o 'Maybe I do', junto a Diane Keaton y Richard Gere.

Entremedias, no ha dejado de ser combativa: ha protestado contra la guerra del Golfo, el conflicto en Irak o la política migratoria del presidente Donald Trump, y ha hecho campaña por la igualdad del colectivo LGTB, contra la explotación infantil o a favor de los sindicatos.

Hace tres años, se enfundó un delantal en una pizzería de Brooklyn, en una acción organizada por una ONG para reclamar mejores salarios para los camareros, y destacó su "orgullo progresista" mientras tomaba nota.

"Está claro que nunca nada importante llegó desde arriba: siempre ha sido el pueblo. Y eso tenemos que hacer: despertar a la gente, porque juntos somos fuertes", dijo entonces a los periodistas.

En lo personal, tiene tres hijos: Eva Amurri, fruto de su relación con el director italiano Franco Amurri, y John y Miles Robbins, de su relación de dos décadas con el director y actor Tim Robbins. Es abuela de tres nietos, un papel que ha asegurado disfrutar "malcriando" a los pequeños.

FUENTE: Con información de EFE

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