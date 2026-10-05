Miguel Petit, el productor detrás de éxitos de la nueva generación del género urbano

MIAMI.- El productor Miguel Petit ha construido durante dos décadas un carrera que destaca en la industria de la música latina . Su intuición no solo lo ha llevado a trabajar con talentos importantes, también ha hecho de su sello MP Records un espacio en donde la estrategia, la innovación y la tecnología se unen para potenciar al talento emergente urbano.

Pero llegar a ser un CEO no fue un golpe de suerte. Antes del éxito, trabajó en la producción independiente, desarrollando campañas de posicionamiento para nuevos talentos. De esta manera, Petit perfeccionó el análisis de audiencias con bases de un enfoque que hoy es conocido en la industria por el criterio, estrategia y resultados

En una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS, Miguel Petit explica que la pasión por este rubro siempre estuvo en su sangre.

"Mi pasión por la producción nació mucho antes de entender que podía construir una carrera alrededor de ella. Desde muy joven me llamaba la atención cómo una idea podía transformarse en una canción, un concierto o una experiencia capaz de mover emociones. Con el tiempo descubrí que ese interés era más que curiosidad, era intuición y una necesidad constante de comprender cómo funciona la industria desde adentro".

"Creo que el talento abre la puerta, pero el desarrollo consciente es lo que te permite quedarte. Mi trayectoria se construyó estudiando audiencias, perfeccionando procesos (los desaciertos enseñan más que cualquier consejo), y aprendiendo a equilibrar arte y negocio. Por eso considero que fue un talento entrenado, no algo nato".

Y más allá del estudio y el tiempo invertido a la formación, Petit destaca que en su crecimiento profesional estuvo marcado por referentes y mentores de los cuales también aprendió.

"Mis referentes siempre han sido aquellos productores y ejecutivos que han sido capaces de transformar una visión en un movimiento. Desde los grandes arquitectos de la música latina hasta líderes que entendieron temprano el poder de la tecnología, el marketing y la estrategia".

Pero no solo guarda cariño a quienes lo acompañaron detrás de escena. Recuerda que algunos de los artistas con los que tuvo la oportunidad de trabajar también dejaron huella.

"También me marcaron los artistas con los que crecí profesionalmente. Trabajar en proyectos tan ambiciosos me ha enseñado que un productor no solo acompaña, también impulsa, ordena y amplifica. Cada uno de ellos ha sido un maestro en algún momento de mi trayectoria".

La conquista del éxito

Con MP Records Miguel Petit ha logrado destacar en un entorno competitivo gracias a la aplicación de una estrategia que: "integra desarrollo artístico, posicionamiento de marca y construcción de audiencias".

Así, la misión de Miguel ha convertido el sello en un hub creativo que permite a los talentos emergentes contar con un alcance internacional. Esta estrategia, señala en su libro Entre Acordes y Estrategias, percibe a la música como un ecosistema en el cual pueden converger la creatividad, negocio y planificación a largo plazo.

En este sentido, defiende su visión como la herramienta que lo ha llevado a alcanzar el éxito en la industria.

"La capacidad de unir creatividad con estrategia. En esta industria todos buscan destacar, pero mi enfoque siempre ha sido construir proyectos con identidad, propósito y una ruta clara para crecer. La disciplina, la visión a largo plazo y la adaptabilidad también han sido claves. La música cambia todos los días, y si no evolucionas con ella, te quedas atrás. Considero que ese éxito ha sido consecuencia de escuchar, analizar, anticipar y ejecutar con precisión".

Y más allá de esto, su instinto también lo ha llevado ha identificar cuándo un artista o una pieza musical tiene el potencia para convertirse en un elemento que trascienda las fronteras.

"Busco tres elementos fundamentales: identidad, narrativa y escalabilidad. En la música urbana actual, estos factores son decisivos para que un proyecto pueda trascender. Un artista con identidad no solo sabe quién es, sino que entiende cómo esa esencia se traduce en sonido, estética, comportamiento digital y coherencia en cada lanzamiento. Una canción con narrativa no es solo un buen tema: es una pieza que conecta emocionalmente, sostiene una historia y aporta valor al universo del artista".

"La escalabilidad es el punto que define si un proyecto puede cruzar fronteras. Significa que la propuesta funciona en distintos mercados, plataformas y audiencias sin perder autenticidad. Es el enfoque que aplicamos con artistas como Sixto Rein, Los Hitmen, Jerry Di, J Quiles, Jay Wheeler, Jeyyff, Conep, Wisin, De La Ghetto y Ken-Y, donde cada lanzamiento se construye con una visión global desde el primer día. Lo mismo ocurre con productores influyentes como Alex Galán y Guillermo “El Productor”, quienes aportan calidad visual y contribuyen a que la narrativa del proyecto se mantenga sólida mientras escala", agrega.

"Cuando estos tres elementos se alinean, sé que existe un potencial real para trascender. Es el principio que guía todo lo que estamos construyendo hoy en la música urbana: proyectos con estructura, visión y estrategia para crecer más allá del algoritmo y convertirse en movimientos culturales que dominan el género".

Evolución de la producción

En los últimos años, la figura del productor ha evolucionado más allá de la cabina de grabación y Miguel es ejemplo de ello. Por ello, sostiene que actualmente este rol se complementa con la incorporación de otras aptitudes para tomar una pieza y que alcance el éxito tras su lanzamiento.

"Hoy el productor es un arquitecto integral. Ya no basta con hacer que una canción suene bien, también tiene que entender cómo se comportará en plataformas digitales, en redes sociales, cómo se posicionará en audiencias, cómo se comunicará visualmente y cómo se insertará en una estrategia de crecimiento. Mi rol es conectar todos esos puntos, desde la visión artística hasta la distribución, la narrativa digital, la estrategia de lanzamiento y la construcción de comunidad. El productor moderno es un estratega que acompaña el proyecto desde la idea hasta su impacto global".

Y la tecnología también juega un papel importante en este escenario: MP Records ha apostado por combinar Big Data, algoritmos de recomendación, distribución multiplataforma y nuevos formatos digitales. Lo que para algunos quizá puede ser una apuesta arriesgada, para Miguel es sinónimo de una estrategia visionaria.

"La tecnología no reemplaza la intuición; la potencia. El Big Data y los algoritmos de recomendación nos permiten entender comportamientos reales, como lo que escucha la gente, cómo lo escucha, en qué mercados crece un artista y qué oportunidades existen para amplificar su alcance. Esa información no dicta la creatividad, pero sí ayuda a tomar decisiones más inteligentes. Nos permite elegir el momento del lanzamiento, definir colaboraciones, ajustar la narrativa o identificar territorios estratégicos. La intuición sigue siendo el corazón del proceso, pero la tecnología es el mapa que nos marca la ruta".

Proyectos de interés

En medio de tanto, Petit ha estado detrás del desarrollo de proyectos como LOS HITMEN: Season 1 y la nueva etapa de Sixto Rein. Ambos pueden ser tomados como ejemplo de esa construcción de estrategia con narrativa musical que él defiendo y que atrae la atención de audiencias en un mercado donde la competencia no descansa.

"Cuando digo que cada canción funcionó como un capítulo que mantuvo viva la conversación, alimentó la expectativa y construyó una comunidad alrededor del proyecto, hablo de una estrategia aplicada con precisión. Un ejemplo claro es lo que hicimos con Los Hitmen, donde cada lanzamiento fue un episodio dentro de una serie diseñada para sostener el interés del público. “Dispuesta” con Jay Wheeler y J Quiles abrió la narrativa con fuerza comercial; Quédate con las ganas junto a Kenny y Celestia añadió el componente emocional; Repeat con Dalex reforzó la estética urbana moderna; La Culpable con Wisin y De La Ghetto elevó el proyecto a una liga superior; y Estoy en mí ft DIA aportó frescura y conexión con audiencias digitales. Cada capítulo tenía un propósito claro y una estrategia pensada para mantener la conversación activa semana tras semana".

"Con Sixto Rein, la narrativa se construyó respetando el orden real de su evolución sonora, permitiendo que cada sencillo aportara un capítulo distinto dentro de una historia mayor. Qué fácil fue ft Lenier abrió la etapa con una colaboración de alto impacto y alcance internacional; temas como Contemplo ft Adonys; No Sé ft Nelson El Toro consolidaron su estilo tropical y urbano; y Espectacular ft Jerry Di marcó el punto de inflexión hacia una propuesta más madura y competitiva. Ese recorrido construyó la expectativa necesaria para materializar el lanzamiento del álbum como capítulo final de la temporada".

"Recientemente, la misma lógica se aplicó con Jhon Paul El Increíble junto a Ken-Y, donde cada lanzamiento forma parte de una narrativa estratégica que conecta generaciones del urbano romántico. A Mí estableció un puente entre la nostalgia del género y su evolución moderna, demostrando cómo una colaboración bien construida puede convertirse en un punto de inflexión dentro de una historia mayor. La Razón continúa esa línea, reforzando una estética emocional y contemporánea que consolida la visión de un proyecto diseñado para crecer capítulo a capítulo, igual que lo hemos hecho con Los Hitmen y Sixto Rein.

El futuro

Entre la intuición y la estrategia, para Petit el futuro en la industria también estará marcada por cambios rápidos que deben aprender los artistas y productores independientes para competir en un mercado cada vez más global.

"La industria musical avanza rápidamente hacia una transformación profunda impulsada por tres fuerzas que ya están redefiniendo su futuro. Una es la integración tecnológica total, donde herramientas como AR, VR, metaverso, contratos inteligentes y experiencias inmersivas ya son parte natural de los lanzamientos y las giras. La segunda, es la distribución global sin fronteras que elimina la idea de mercados locales y coloca a cada artista compitiendo en un escenario internacional desde el primer día que lanza una canción; y por último, una profesionalización acelerada del ecosistema independiente, en la que la estrategia, el análisis de datos, la planificación y la sostenibilidad dejan de ser opcionales y se convierten en requisitos indispensables para no quedar rezagados en un mercado cada vez más competitivo y globalizado".

"Los artistas y productores deben aprender a pensar como empresas creativas: construir marca, analizar audiencias, diversificar ingresos y planificar a largo plazo. La música ya no es solo arte; es un sistema que exige visión, estructura y evolución constante".