lunes 5  de  octubre 2026
RECONOCIMIENTO

Premios Latino honra a los artistas Meme Solís y Frankie Marcos

La edición 2026 de los Premios Latino se llevarán a cabo este lunes 5 de octubre, en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid

El músico Meme Solís.&nbsp;

El músico Meme Solís. 

Captura de pantalla/Página Web/premioslatinos.es
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Los Premios Latinos, promovidos por la organización sin fines de lucro Gala Acción Social y Fundación Mundo Ciudad, y que celebran el impulso y promoción de la cultura Iberoamericana del cine y la música, reconocen la trayectoria y el impacto artístico de Meme Solís y Frankie Marcos.

Reconocimientos

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"José Manuel “Meme” Solís, pianista, compositor, arreglista y figura emblemática de la música cubana, nació en Mayajigua, Cuba, y desde muy joven demostró un extraordinario talento musical. Inició su carrera profesional en La Habana junto a figuras como Olga Guillot, Elena Burke y Fernando Albuerne, y fundó el legendario cuarteto vocal “Los Meme”, con el que alcanzó gran popularidad en toda Cuba, explica en un comunicado expuesto en su página web.

El músico ha sido una de las figuras artísticas más resaltantes del exilio cubano.

En su acervo, de más de seis décadas, cuenta con más de 300 composiciones para otros artistas y ha sido homenajeado por otras organizaciones, incluyendo el Instituto Cubano Americano de la Universidad de Miami y del Instituto Latino de la Música.

Por su parte, Frankie Marcos será reconocido con el Premio Latino de Oro por la Expansión Internacional de la Música Latina.

El saxofonista, compositor, arreglista y productor fue clave en la proyección internacional del Miami Sound

"Su sello distintivo radica en progresiones de metales modernas, enérgicas y altamente estructuradas, que llevaron este sonido a niveles comparables con las grandes bandas del mercado anglo, siendo reconocido por el impacto decisivo de sus arreglos en la consolidación del género. Saxofonista, compositor, arreglista y productor, ha sido nominado en múltiples ocasiones al Grammy, incluyendo Best Pop Instrumental Performance por Oh, Havana, when I think of you (Ay, Habana, cuando pienso en ti) junto a Arturo Sandoval, obra considerada un clásico en el circuito internacional. Su catálogo incluye múltiples éxitos de alcance mundial, posicionados en el mercado hispano y difundidos ampliamente en Estados Unidos y otros territorios", resalta el comunicado.

Ceremonia

Los Premios Latino se llevarán a cabo este lunes 5 de octubre, en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

La gala, dedicada a celebrar y reconocer el talento de la música en español e iberoamericana, contará con la presencia de numerosos artistas y profesionales de la industria musical para unir al talento que de España y Latinoamérica.

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