Kim Kardashian reflexiona sobre cómo la soltería le ayudó a sanar

Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Kim Kardashian abrió su corazón a la revista Style de The Sunday Times, donde expuso que prefirió pasar un tiempo a solas antes de sumergirse en un relación, pues entendió que para ello debía sanar.

“Estuve soltera durante cinco años. Y me sentí de maravilla. Pude centrarme en mis hijos y en los proyectos en los que realmente quería participar”, dijo a la publicación . “Realmente no tenía prisa. No me sentía vacía”.

De la parrilla a la mesa, una tradición que une a los hispanos de Miami

La socialité y empresaria, fundadora de SKIMS, explicó que durante estos años pudo concentrarse en sí misma. “Sentía que necesitaba mi tiempo. Quería sanar por completo y trabajar en mí misma. No estaba lista para abrirme. Ni siquiera lo estaba pensando. El universo obra a tu favor cuando simplemente lo permites”.

Romance con Lewis Hamilton

En la entrevista, Kardashian se negó a hablar de su relación con el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton. "De la manera más respetuosa, probablemente preferiría no hacerlo".

Kim ha mantenido un romance con el deportista desde febrero de 2026, cuando fueron vistos por primera vez juntos en París.

Desde entonces, las apariciones han sido cada vez más frecuentes, llegando incluso a compartir vacaciones familiares y junto a los hijos que Kardashian tiene con el rapero Kanye West.