Confirman que Gene Hackman murió por enfermedad cardiaca y su esposa por hantavirus

En concreto, las autoridades revelaron que el actor murió a causa de una enfermedad cardiaca hipertensiva y aterosclerótica que padecía. Además, Hackman también sufría de Alzheimer, una patología que sugieren contribuyó en el deceso del oscarizado.

La autopsia también reveló que pese a no tener signos de deshidratación, el actor no tenía alimentos en su estómago, lo que evidencia que no había comido.

En días pasados, los agentes informaron que el último latido que el marcapasos del actor registró fue el 17 de febrero, razón por la que sostienen que esa fue la fecha de su muerte.

“Según el patólogo, es una suposición muy acertada que ese fue su último día de vida”, aseveró el sheriff Mendoza.

Muerte de Arawaka

No obstante, Betsy Arawaka, quien ya presentaba signos de momificación en sus extremidades al momento de ser encontrada por las autoridades, falleció a causa de un síndrome pulmonar por hantavirus, una peligrosa enfermedad que es transmitida por el excremento de roedores que se encuentran infectados.

A la pianista se le realizaron pruebas de COVID-19 y otras infecciones, además de una prueba para constatar que no hubiera monóxido de carbono; pero los resultados dieron negativo.

Según la información recopilada, Arakawa murió días antes que Hackman.

Las autoridades señalan que su deceso ocurrió el 11 de febrero, pues corresponde al último registro electrónico de acceso a la propiedad a las 5:15 p.m.; además, cámaras de seguridad de una farmacia y una tienda de alimentos para mascotas la registraron aquel día.

Igualmente, los correos electrónicos posteriores a la fecha no fueron abiertos.

Ante los cuestionamientos sobre por qué el actor no solicitó ayuda ante la muerte de su esposa, la doctora Jarrell destacó que: "es muy posible que (Hackman) no haya estado consciente de que (su esposa) había fallecido".

La mascota

Sobre el perro de raza Pastor Alemán que fue hallado en un baño de la propiedad, las autoridades aún no han determinado la causa de muerte.

Debido a la enfermedad de Hackman, el animal no tuvo acceso a alimento por lo que se supone que falleció por inanición ya que, según explicó la doctora Erin Phipps, los perros no pueden infectarse del síndrome pulmonar de hantavirus.