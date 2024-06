Confirman secuela de "Practical Magic" con Sandra Bullock y Nicole Kidman

Practical Magic cuenta la historia de las hermanas Owens, quienes provienen de una familia de brujas, y se ven envueltas en una trama sobrenatural cuando por accidente Sally (Bullock) asesina al exnovio abusivo de Gillian (Kidman). La película fue dirigida por Griffin Dunne y es catalogada como un clásico de las comedias románticas y la temporada de Halloween.

"La película sigue a las mujeres de la familia Owens, un grupo de mujeres lanzadoras de hechizos con inclinaciones mágicas que son bendecidas con el don sobrenatural pero maldecidas por su matriarca. Después de ser abandonada por su amante, embarazada y sola, Maria Owens se hechizó a sí misma para nunca volver a sentir la agonía del amor", reza la sinopsis.

La actriz Stockard Channing explicó que: "a medida que su amargura crecía, el hechizo se convirtió en una maldición. Una maldición para cualquier hombre que se atreviera a amar a una mujer Owens".

Sin embargo, las hermanas Sally y Gillian buscan romper con la maldición y liberarse.

Secuela

En 2019, HBO quiso darle una continuidad a esta historia con la serie Rules of Magic, una trama que derivaba del filme y basada en la novela precuela de Hoffman. No obstante, el proyecto no vio luz.

En la nueva entrega, Akiva Goldsman será el encargado de dar vida al guion, y Denise Di Novi el productor.

Tras hacerse oficial que la secuela está en proceso, en redes sociales se hizo tendencia la clásica escena en la que las mujeres Owens comparten margaritas en la cocina y bailan.

En el filme de 1998, la banda sonora está compuesta por composiciones que captan la esencia de la historia como una regrabación de Stevie Nicks de Crystal y If You Ever Did Believe, además de A Case of You de Joni Mitchell.