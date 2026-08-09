Conoce los estrenos musicales de los principales artistas latinos

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026.

MIAMI.- La colombiana Karol G publicó su sexto álbum, No me arrepiento de sentir tanto, y encabeza una semana de estrenos latinos con el Dai Dai en español de Shakira, los reguetones de Feid con Ryan Castro, Ozuna con Omar Courtz, la electrónica de RØZ, y un Cepeda que repite con su gran orquesta.

Karol G estrenó No me arrepiento de sentir tanto, un disco de 14 canciones que deja atrás el optimismo de su etapa anterior para instalarse en el desamor y en unas texturas más oscuras de rhythm and blues, electrónica y sintetizadores. El álbum reúne artistas como Drake, Bruno Mars, los españoles Judeline y Rusowsky y Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex, con producción del puertorriqueño Tainy.

Shakira canta en español el himno del Mundial

Shakira publicó la versión en español de Dai Dai, la canción oficial del Mundial de fútbol de 2026 que grabó con el nigeriano Burna Boy. La cantante colombiana interpretó el tema en la ceremonia inaugural del torneo, el 11 de junio en Ciudad de México, y en el medio tiempo de la final, disputada en Estados Unidos.

Feid y Ryan Castro se juntan por tercera vez

Los colombianos Ryan Castro y Feid estrenaron Mentira, un reguetón sobre la desconfianza dentro de una relación y su tercera colaboración, después de Monastery (2021) y Ritmo de Medallo (2023). Los dos artistas la cantaron por sorpresa el fin de semana pasado en Medellín, donde creció Ryan Castro, desde el techo de una casa. El tema abre el próximo álbum del cantante y entrará también en el que prepara Feid.

Ozuna y Omar Courtz estiran el verano

El puertorriqueño Ozuna se unió el martes a su compatriota Omar Courtz en ZIZI, un tema de ambiente nocturno y veraniego cuyo video se rodó entre Puerto Rico y España. La colaboración cruza la trayectoria de Ozuna, uno de los artistas latinos más escuchados de la última década, con la de Omar Courtz, la voz joven de mayor alcance del urbano puertorriqueño.

Cepeda repite con la gran banda

El colombiano Andrés Cepeda presentó Andrés Cepeda Big Band 2, un disco grabado en vivo durante doce conciertos. Con el primer álbum de este proyecto que fusiona su estilo interpretativo con la majestuosidad de una gran orquesta, Cepeda obtuvo un premio Latin Grammy a 'Mejor álbum tropical tradicional' en 2019.

RØZ debuta con Peso Pluma de invitado

El dúo mexicano RØZ, formado por los productores Manolo Cabrera y Hugo Lara, presentó su primer álbum, SE ESTÁ HACIENDO TARDE, 19 canciones de música electrónica encabezadas por DAYTONA, su segundo tema con Peso Pluma tras Apaga la luz (2025). Los dos lo cantaron en directo el fin de semana pasado en el festival HARD Summer, en California. RØZ ha tocado este año en Coachella, Lollapalooza y EDC.

De La Rose reparte cuatro invitaciones

La artista dominicana De La Rose publicó Mi carpe diem, un EP de seis temas con el español Rels B, el colombiano Ryan Castro y los puertorriqueños Hades66 y Dei V. El proyecto gira alrededor de 'Carolina' y recoge también La monda, el tema que la cantante ya había lanzado con Ryan Castro.

María Isabel vuelve cinco años después

La dominicano-estadounidense María Isabel estrenó Miss Me Much?, su segundo álbum y el primero en cinco años, producido por el español El Guincho, ganador de cinco premios Latin Grammy y responsable de discos de Rosalía y Charli xcx. El álbum cuenta una ruptura amorosa y mezcla el reguetón de comienzos de siglo con la bachata y el hip hop que la cantante escuchó en Queens, el barrio de Nueva York donde nació.

FUENTE: EFE