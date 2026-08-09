domingo 9  de  agosto 2026
ARTES VISUALES

Limpieza y seguridad de obras de Banksy cuestan a Reino Unido 150.000 libras

La obra de Banksy siempre provoca un enorme revuelo y ha sido robada, borrada o subastada por cantidades millonarias

Una estatua firmada supuestamente por el elusivo artista británico Banksy ha aparecido en las últimas horas en el centro de Londres. &nbsp;

Una estatua firmada supuestamente por el elusivo artista británico Banksy ha aparecido en las últimas horas en el centro de Londres.

 

EFE/Luis Campello

LONDRES.- Tres de las obras más recientes que el artista callejero británico Banksy ha realizado en Londres han costado a los contribuyentes del Reino Unido alrededor de 150.000 libras esterlinas (algo más de 175.000 euros) en operaciones de limpieza y seguridad, según reveló este domingo la cadena BBC.

El mayor coste individual corresponde a un mural pintado en los Reales Tribunales de Justicia de Londres en septiembre de 2025, donde Banksy retrató a un juez levantando el mazo sobre un manifestante que porta una pancarta, y cuyos trabajos de retirada y seguridad han costado más de 85.000 libras (99.203 euros), confirmó el Ministerio de Justicia británico tras una solicitud de acceso a información pública de la BBC.

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Al ser un edificio catalogado de grado II, se obliga a preservar su aspecto original. Por lo que, tan pronto como se realizó la obra, se presentó una denuncia por "daños materiales" a la Policía, se acordonó la zona y comenzaron de inmediato las labores de limpieza.

Costos

La obra más reciente de Banksy, una estatua con un hombre portando una bandera a punto de caer de un pedestal, situada desde abril cerca de Trafalgar Square, costó al ayuntamiento del distrito de Westminster unas 60.000 libras (70.000 euros) entre las vallas de seguridad, el mantenimiento y el pago de un guardia de seguridad para vigilar el lugar.

De acuerdo con el distrito, la propiedad de la estatua, que sigue todavía expuesta, "pertenece ahora al ayuntamiento como propietario del terreno" y está estudiando "opciones a corto, medio y largo plazo".

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En agosto de 2024, como parte de una serie de obras animales diarias apodada como el Zoo de Londres, Banksy convirtió una garita de la Policía de la City de Londres en una pecera de pirañas.

Después de que el artista la pintase, la garita fue retirada, con un coste de alrededor de 2.500 euros. A partir del próximo mes de noviembre se exhibirá en el nuevo Museo de Londres (London Museum).

Críticas

La obra de Banksy, considerado uno de los artistas urbanos más influyentes de nuestro tiempo -pese a no conocerse su identidad-, siempre provoca un enorme revuelo y ha sido robada, borrada o subastada por cantidades millonarias, pero... ¿es arte o es vandalismo?

El portavoz de Justicia del Partido Conservador, Nick Timothy, calificó a la BBC de "indignante" que se tenga que gastar dinero del contribuyente para limpiar los "destrozos" causados por Banksy, quien "parece creer que tiene derecho a dañar edificios públicos con impunidad".

La crítica de arte Estelle Lovatt defendió, en cambio, que el trabajo del grafitero atrae a una enorme cantidad de turistas, "une a la gente" y "hace que el arte sea accesible porque no hay que pagar una entrada a la galería".

FUENTE: EFE

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