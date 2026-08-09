Familia de Perez Hilton dice que la recuperación del bloguero tomará tiempo

MIAMI.- La recuperación de Perez Hilton tomará un tiempo. Así lo informó la familia del bloguero en una actualización en la que se enfatizó que el hombre de 48 años perdió una cantidad considerable de sangre luego de autolesionarse durante una transmisión en TikTok.

"Hay muchos informes falsos e inexactos circulando en los medios de comunicación con respecto a Pérez y las circunstancias que rodean esta situación", inicia el comunicado compartido el sábado 8 de agosto.

CONTROVERSIA Hijos de Perez Hilton estaban en casa minutos antes de transmisión en TikTok

“Queremos confirmar que Pérez permanece hospitalizado en virtud de la Ley Baker de Florida”, continúa el texto haciendo referencia a la legislación que permite a las autoridades, jueces o profesionales médicos retener a una persona para una evaluación de salud mental durante un máximo de 72 horas.

"Su comunicación ha sido extremadamente limitada y se ha restringido a su familia inmediata, al personal médico y a otras personas directamente involucradas en su atención. No se ha comunicado con los medios ni ha emitido ninguna declaración pública. Las únicas declaraciones sobre Pérez que deben considerarse creíbles y autorizadas son las publicadas directamente en PerezHilton.com", asevera.

Estado de salud

En el texto, también se expone que Hilton está estable, pese a la gravedad de sus lesiones.

"El estado de Pérez sigue siendo grave pero estable. Sufrió una hemorragia importante y otras lesiones que requerirán cirugía en los próximos días. Su tratamiento y recuperación serán un proceso largo. Nos alegra que Pérez haya podido pasar tiempo con su madre y su hermana ayer”.

Por último, señalaron que se encuentran comprometidos con la recuperación del bloguero y reiteraron la solicitud de respeto a la privacidad de la familia.