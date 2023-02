Conoce a los ganadores de los premios BAFTA 2023

Por su parte, The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla) y el filme biográfico sobre Elvis Presley Elvis también se llevaron cuatro premios cada una. Ambas también compiten como favoritas en el galardón que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

A continuación, la lista de ganadores de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine 2023 otorgados el domingo en Londres:

Película — Im Westen nichts Neues (Sin novedad en el frente)

Película británica — The Banshees of Inisherin

Dirección — Edward Berger, Im Westen nichts Neues

Actor — Austin Butler, Elvis

Actriz — Cate Blanchett, Tár

Actor de reparto —Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Actriz de reparto —Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

Estrella en ascenso (votado por el público) —Emma Mackey

Debut británico — Guionista y directora Charlotte Wells, Aftersun

Guion original — Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Guion adaptado — Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell, Im Westen nichts Neues

Película en lengua no inglesa — Im Westen nichts Neues

Música original — Volker Bertelmann, Im Westen nichts Neues

Cinematografía — James Friend, Im Westen nichts Neues

Edición — Everywhere All At Once

Diseño de producción — Babylon

Diseño de vestuario — Elvis

Sonido — Im Westen nichts Neues

Casting — Elvis

Efectos visuales — Avatar: The Way of Water

Maquillaje y peinado — Elvis

Película animada — Guillermo del Toro’s Pinocchio

Cortometraje británico — An Irish Goodbye

Cortometraje británico animado — The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Documental — Navalny

BAFTA Fellowship — Sandy Powell

