lunes 6  de  julio 2026
REALEZA

Confirman que príncipe Harry no se alojará en Buckingham Palace durante visita a Londres

Fuentes señalaron que el duque de Sussex no confirmó en el plazo previsto si aceptaba una oferta emitida por el monarca para hospedarse en la residencia real

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

AFP/Henry Nicholls

LONDRES.- El príncipe Harry, hijo menor del rey británico Carlos III y la difunta princesa Diana, no podrá alojarse en el palacio de Buckingham en su inminente visita a Londres, pese a que su entorno indicó previamente que esa era su expectativa.

Fuentes del palacio señalaron este lunes que el duque de Sussex, que actualmente reside en Estados Unidos, no confirmó en el plazo previsto, que acababa este fin de semana, si aceptaba una oferta emitida por el monarca para hospedarse en la residencia real.

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Un portavoz de Harry había declarado poco antes que este esperaba poder quedarse en Buckingham. Sin embargo, al saberse que el ofrecimiento había expirado, afirmó que el príncipe se sentía "decepcionado".

Según las fuentes palaciegas, el personal de las residencias reales necesita saber con cierto tiempo de antelación si habrá invitados para estar preparado. También aseguraron que lo sucedido en esta ocasión no impedirá que Harry y su familia puedan alojarse en viviendas de la realeza en futuras visitas.

Se espera que el duque llegue este lunes al Reino Unido, antes de que el martes se emita el fallo judicial sobre su demanda conjunta con otros famosos, entre ellos Elton John, contra la prensa sensacionalista.

Sin escolta policial

Durante el fin de semana, su portavoz indicó que su esposa, Meghan Markle, y los hijos de ambos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, no le acompañarán al menos en la primera parte de su visita de cinco días, debido a que las autoridades británicas rechazaron su petición de recibir escolta policial oficial.

No obstante, no se descarta que se sumen en la segunda fase, cuando el príncipe se desplazará a Birmingham para participar en la cuenta atrás de un año para los Juegos Invictus —dedicados a veteranos heridos en combate— que se celebrarán en la ciudad del centro de Inglaterra en 2027.

Los medios informan de que los cuatro podrían desplazarse a la finca de Althorp, en el centro inglés, donde se crió y está enterrada Diana y actualmente vive el hermano de la princesa, Charles Spencer.

Si la familia entera viaja al Reino Unido por primera vez en cuatro años, no se descarta que mantengan un encuentro con Carlos III, que no ve a sus nietos desde una reunión privada en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

En el caso de Harry, la última vez que se vio con su padre en persona fue en septiembre de 2025 en una breve reunión en el palacio de Clarence House en Londres.

FUENTE: EFE

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