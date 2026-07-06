lunes 6  de  julio 2026
SÉPTIMO ARTE

Actriz venezolana se abre paso en el cine internacional

Con formación académica en la NYU Tisch School ofthe Arts, de Nueva York, Sofía Daoha logrado en tiempo récord lo que muchos anhelan: protagonizar, producir y escribir para el cine y el teatro

La actriz venezolana Sofía Dao.&nbsp;

La actriz venezolana Sofía Dao. 

Cortesía/@Hijoporhijo
Por ROXIMAR TOVAR

MIAMI.- A sus 23 años, Sofía Dao se perfila como una de las caras más prometedoras de la actuación venezolana en el exterior. Con formación académica en la NYU Tisch School ofthe Arts, de Nueva York, la caraqueña ha logrado en tiempo récord lo que muchos anhelan: protagonizar un largometraje internacional.

Su debut cinematográfico llega de la mano de la película Hijo por hijo, una coproducción venezolano-dominicana dirigida por el también venezolano Juan Avella. La cinta, actualmente en postproducción y con estreno previsto para 2027, cuenta con un equipo integrado por realizadores de éxitos taquilleros como Secuestro express(2005) y Simón(2023).

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Dao protagoniza Hijo por hijo junto a Christian McGaffney y Alí Rondón, actores venezolanos radicados en Estados Unidos. A ellos se suman, el trío conformado por Budú, Carlos Julio Molina (DJ 13) y Carlos Madera -conocidos en el ambiente musical como 3 Dueños-, quienes acumulan créditos en el séptimo arte con talentos como Edgar Ramírez, Ana De Armas, Robert De Niro, el cineasta Jonathan Jakubowicz, entre otros.

Entre Nueva York y Venezuela

Mientras aguarda el estreno de Hijo por hijo, Sofía no se detiene, pues divide su tiempo entre las tablas de Nueva York y su labor como productora. Muestra de ello fue el estreno de The Theft, el pasado junio en el Manhattan Theatre Club: una obra de teatro que ella misma escribió y produjo, y que también llevará entre agosto y septiembre al Dream Up Festival 2026.

A estos créditos se añade La caricatura de Maduro, un documental que aborda la captura del dictador en suelo venezolano. “Estuve produciendo y dirigiendo junto a Jorge González, ganador del Emmy, un documental corto, una pieza sobre la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de los Estados Unidos, en el que creemos profundamente y que aspiramos presentar a consideración en los próximos Emmy Awards”, señaló Sofía.

En medio de sendos proyectos, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la artista de 23 años, quien reside en Estados Unidos.

-¿Qué se siente protagonizar fuera de tu país de origen?

Siempre fue una meta que me tracé desde muy joven. Sentirme reconocida internacionalmente como actriz venezolana es un logro que me llena de orgullo. No se trata solo de un crecimiento profesional individual, sino de la oportunidad de llevar a Venezuela conmigo y dejar el nombre de mi país en alto en cada proyecto que emprendo.

"Trabajar en ambos frentes me hace una intérprete más completa”

-¿Te consideras más una actriz de cine o de teatro?

No me gusta encapsularme. Ambas disciplinas me apasionan y me exigen cosas distintas. El teatro tiene esa energía viva, esa presencia absoluta frente a la audiencia, que es irrepetible. El cine, por el contrario, es un lenguaje más técnico y meticuloso, donde la historia se construye en los detalles, en lo que la cámara captura casi sin que lo notes.

Trabajar en ambos frentes me hace una intérprete más completa. Adicionalmente, soy escritora y productora, y esos roles los quiero seguir desarrollando tanto en teatro como en cine. Es una gran apuesta.

-¿Crees que la temática de Hijo por hijo representa fielmente a la cultura latinoamericana?

Representa una parte de nuestra realidad, aquella que lamentablemente convive con desafíos de inseguridad e inestabilidad. Sin embargo, sería un error reducir nuestra identidad a eso. América Latina es profundamente rica, diversa y vibrante. Como cineastas, tenemos la responsabilidad de mostrar esa complejidad: las heridas, sí, pero también toda nuestra belleza y capacidad de resiliencia.

Elenco de

Elenco de "Hijo por hijo".

-Paralelamente a tu carrera como actriz, has realizado un documental, ¿puedes adelantar de qué trata?

Produje un cortometraje documental titulado La caricatura de Maduro. La pieza nace de una historia que me impactó profundamente: la de Eduardo, un fotógrafo venezolano que huyó de su país cruzando el Darién y, por esas ironías de la vida, terminó en Nueva York, la misma ciudad a la que fue trasladado Maduro tras su captura. Eduardo ha documentado todo lo que ocurre frente al centro de detención, y ese material es el corazón de nuestra historia.

-¿Qué mensaje quieres transmitir con este audiovisual?

La historia de Eduardo es el reflejo de la de miles de venezolanos que han salido buscando un futuro mejor. Es un homenaje a nuestra tierra y, sobre todo, una muestra de esperanza. Aunque vivo fuera, tengo a Venezuela muy cerca de mi corazón. Este proyecto es mi manera de poner un granito de arena para visibilizar nuestra realidad y mantener viva la esperanza de que pronto reine la justicia y la democracia en el país.

-¿Qué tipo de proyectos te gustaría realizar a futuro?, ¿hay algún género que te motive especialmente?

Me apasionan los thrillers psicológicos, donde la tensión habita tanto en la mente del personaje como en la trama, pero también me encantaría explorar la comedia romántica; son registros opuestos, pero ambos me seducen. Creo que el reto, como actriz, está precisamente en la versatilidad, no encasillarse y estar dispuesta a habitar mundos completamente distintos.

Sobre Sofía Dao

Nacida en Caracas, el 2 de julio de 2003, Sofía Dao se mudó a Estados Unidos en el 2021 con el firme propósito de comenzar sus estudios en artes escénicas.

Aunque descubrió su vocación y dio sus primeros pasos en las tablas durante su etapa colegial en el The British School -en la capital venezolana-, su formación profesional la realizó en el institución NYU Tisch School ofthe Arts, ubicada en Nueva York.

La actriz venezolana Sofía Dao.

La actriz venezolana Sofía Dao.

Sobre Hijo por hijo

Hijo por hijo es la ópera prima del director venezolano Juan Avella. El thiller domininaco/venezolano aborda la temática del secuestro y la venganza.

Es la historia de Sofía (Sofía Dao), una universitaria venezolana que termina secuestrada en medio de una compra de regalo para su padre. A raíz de este suceso, la joven empieza a afrontar experiencias que nunca pensó experimentar y aprende a lidiar con sus secuestradores (Christian McGaffney y Alí Rondón). A través del desarrollo del personaje, la audiencia vivirá el miedo, la tensión y la fragilidad de una sociedad fracturada y de una generación que se vio obligada a madurar demasiado rápido.

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