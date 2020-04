Coronavirus: Muere a los 52 años Adam Schlesinger, autor de "That thing you do!"

Schlesinger fue nominado a premios Oscar, Tony, Grammy y Emmy, llegando a ganar tres de estos últimos, el más reciente en 2018 por la canción "Antidepressants Are So Not A Big Deal", compartido con Rachel Bloom y Jack Dolgen.

Nació en Nueva York en 1967 y formó el grupo indie Ivy en 1994. Un año después fue cofundador como bajista de la banda Fountains of Wayne. En 1997 fue nominado al Oscar y el Globo de Oro por "That Thing You Do!", canción principal de la película "The Wonders" de Tom Hanks.

La pandemia del coronavirus continúa cobrando vidas. El miércoles 1ro de abril falleció el gran jazzista Ellis Marsalis a los 85 años.