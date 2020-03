La lista fue realizada tomando como base el análisis y las recomendaciones hechas por Rotten Tomatoes, portal que mide la calidad de series de televisión y demás producciones audiovisuales.

Así que no se preocupe más de la cuenta por el coronavirus, siéntese en la comodidad de su hogar y encienda sus diferentes aparatos electrodomésticos para disfrutar de las producciones de Netflix que son respaldadas por la audiencia y la crítica.

Ranking de las mejores series de Netflix

Entre las historias que prometen más entretenimiento durante la cuarentena por coronavirus se encuentran:

Dirty Money (10 de puntuación): Esta serie documental destapa los escándalos de corrupción del mundo empresarial: Desde préstamos abusivos hasta carros manipulados para superar las pruebas de emisiones.

Tuca y Bertie (10 de puntuación): Una tucán muy despreocupada y una insegura ave cantora son dos buenas amigas que se ayudan mutuamente a sortear los vaivenes de la vida.

Big Mouth (10 de puntuación): En esta comedia políticamente incorrecta de Nick Kroll y Andrew Goldberg, unos adolescentes descubren las maravillas y los horrores de la pubertad.

Élite (10 de puntuación): Cuando tres jóvenes de clase obrera se matriculan en un exclusivo instituto privado, las diferencias entre ellos y los alumnos ricos darán lugar a un asesinato.

Élite.jpg Sobre una nueva temporada, ambos actores afirman que depende tanto de los productores de Netflix como del público. Europa Press

Master Of None (10 de puntuación): Dev intenta darle un impulso a su carrera como actor y mejorar su vida sentimental con la ayuda de un ecléctico grupo de amigos en esta galardonada serie.

Día a día (9.9 de puntuación): En esta nueva versión de la clásica serie, una madre soltera cubanoamericana cría a sus hijos adolescentes con la "ayuda" de su madre, una mujer chapada a la antigua.

Queridos blancos (9.9 de puntuación): Alumnos afroamericanos sortean los desaires y las normas no escritas en una universidad de élite. Todavía quedan muchos prejuicios raciales por superar.

Wild Wild Country (9.8 de puntuación): Cuando un controvertido líder de una secta construye una ciudad utópica en el desierto de Oregón, los conflictos con los lugareños traspasarán las fronteras del estado.

The End of the F***ing World (9.8 de puntuación): Un psicópata adolescente y una chica rebelde con sed de aventura emprenden un accidentado viaje por carretera en esta serie de humor negro basada en una novela gráfica.

American Vandal (9.8 de puntuación): Después del éxito de su primer documental, Peter y Sam buscan otro caso y se deciden por un nauseabundo misterio en un instituto de Washington.

On My Block (9.7 de puntuación): En un barrio marginado de Los Angeles, cuatro adolescentes listos, divertidos y espabilados ponen a prueba su amistad cuando empiezan el instituto.

Unbreakable Kimmy Schmidt (9.7 de puntuación): Cuando una chica es rescatada de una secta apocalíptica y aterriza en pleno Nueva York, tendrá que aprender a lidiar con un mundo que pensaba ya no existía.

The Keepers (9.7 de puntuación): Esta serie documental ahonda en el asesinato de la hermana Catherine Cesnik en 1969 y la sospechosa relación con un cura acusado de abusos.

Five Came Back (9.7 de puntuación): Cinco directores contemporáneos cuentan la historia de cinco cineastas míticos de Hollywood que se alistaron en el Ejército para documentar la Segunda Guerra Mundial.

Lady Dynamite (9.7 de puntuación): La humorista Maria Bamford protagoniza esta serie inspirada en su vida. Es la historia real de una mujer que se perdió, se perdió y se reencontró.

Mindhunter (9.7 de puntuación): A finales de los 70, dos agentes del FBI ampliaron las fronteras de la criminología estudiando la psicología del asesinato y acercándose a monstruos reales.

Mindhunter.jpg La segunda temporada, que se estrenó en agosto pasado, se centró en los asesinatos de niños en Atlanta entre 1979 y 1981. Netflix/Europa Press

Lovesick (9.6 de puntuación): En busca del verdadero amor, Dylan se infecta con clamidia. Junto a sus mejores amigos, Evie y Luke, vuelve a revivir los encuentros con sus exparejas al comunicárselo.

Una serie de catastróficas desdichas (9.6 de puntuación): Los huérfanos Baudelaire encaran toda suerte de retos y peligros, además de el malvado conde Olaf, en su afán por descubrir los secretos de la familia.

Muñeca Rusa (9.6 de puntuación): Nadia muere y revive su cumpleaños 36 una y otra vez. Está atrapada en un bucle temporal y condenada a afrontar su mortalidad.

Muñeca rusa En la primera entrega, Lyonne da vida a Nadia, una mujer de Nueva York que entra en un bucle temporal, en el que revive continuamente la noche de su cumpleaños en la que murió. EUROPA PRESS

Bobby Kennedy for President (9.5 de puntuación): Metraje histórico y grandes voces de la época arrojan luz sobre "el fenómeno Bobby" vivido en los años 60 y el legado de un hombre que ayudó a redefinir todo un país.

Flint Town (9.5 de puntuación): Durante dos años, un equipo de cineastas se integró con los policías de Flint, Michigan. Lo que descubrieron fue un departamento desbordado en condiciones insostenibles.

Stranger Things (9.5 de puntuación): A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

Stranger Things 3EUROPA PRESS Stranger Things 3, disponible en Netflix desde el 4 de julio, retoma la historia casi un año más tarde, durante el verano de 1985. EUROPA PRESS

Stranger_ThingsEUROPAPRESS Las temporadas se estrenaron coincidiendo con la festividad en la que se desarrollan, en la última temporada coincidió con el verano y el 4 de julio, los próximos episodios podrían llegar en Navidad de 2020. EUROPA PRESS

Priah Ferguson AP En esta imagen difundida por Netflix, Priah Ferguson, en el centro, en una escena de la tercera temporada de "Stranger Things". AP/Netflix

Así nos ven (9.5 de puntuación): Cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un ataque brutal en Central Park. Basada en los hechos reales.

Love (9.4 puntuación): La rebelde Mickey y Gus exploran las emociones y las angustias de las relaciones actuales en esta comedia coescrita por Judd Apatow.

Sex Education (9.3 puntuación): Como el inseguro de Otis tiene respuesta para cualquier duda sobre sexo gracias a que su madre es sexóloga, una amiga lo anima a abrir una consulta en el instituto donde estudian.

sex education netflix europa press .jpg Escena de la serie "Sex education". Netflix/ Europa Press

Disfruta de estas sugerencias en época de cuarentena por coronavirus y luego comparte con DIARIO LAS AMÉRICAS en sus redes sociales qué te parecieron estas series de Netflix.