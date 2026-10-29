Corte iraní sentencia al cineasta Jafar Panahi a cinco años de prisión

El director, guionista y productor iraní Jafar Panahi posa con el trofeo durante una sesión fotográfica tras ganar la Palma de Oro por la película "Un simple accidente" durante la ceremonia de clausura de la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes.

TEHERÁN.- Una corte iraní sentenció en ausencia al renombrado cineasta Jafar Panahi a más de cinco años de prisión, informó la prensa iraní citando a su abogado, sin precisar los cargos en su contra.

"El Tribunal Revolucionario de Teherán sentenció a mi cliente a cinco años y un mes de prisión y ordenó la confiscación de sus propiedades", indicó la agencia de noticias ISNA, citando al abogado Mostafa Nili.

"La corte también le prohibió el uso de redes sociales por dos años y le prohibió viajar por dos años", agregó el abogado.

ISNA no dio a conocer los cargos contra Panahi.

Nili dijo que se enteró de la condena cuando visitó la oficina de ejecución de sentencias de la fiscalía de cultura y medios, a la que acudió porque Panahi le había dicho la semana pasada que sus cuentas bancarias fueron congeladas.

El abogado indicó que Panahi había vuelto a Irán durante la guerra entre Israel y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero, pero no está claro si el cineasta se quedó en su país.

Nili dijo que Panahi tiene tres casos pendientes en la justicia.

Una corte iraní rechazó en junio una apelación de Panahi por una sentencia de un año en uno de los casos, por cargos de "propaganda" contra Irán.

Galardonado

Panahi, de 66 años, ganó el año pasado el principal premio del festival de Cannes por "Un simple accidente", en el cual cinco exreos discuten vengarse de un hombre que creen fue su carcelero.

Ha recibido numerosos galardones desde su primera película, El globo blanco, de 1995.

En 2010 se le prohibió hacer películas por 20 años y salir del país, tras apoyar las grandes protestas antigubernamentales del año anterior y por hacer varias cintas críticas del Irán moderno.

Fue condenado por "propaganda contra el sistema" y sentenciado a seis años de prisión, pero estuvo solo dos meses tras las rejas antes de salir bajo fianza.

En 2022 fue arrestado por una protesta de un grupo de cineastas, y fue liberado siete meses después.

FUENTE: Con información de AFP